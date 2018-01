El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dotado al Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), de un nuevo ecógrafo de última generación, que permitirá realizar exploraciones de lesiones de menor tamaño con mayor precisión diagnóstica y calidad de la imagen.

El jefe de servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario de Toledo, el doctor José María Pinto, ha explicado que el nuevo ecógrafo está dotado con los últimos avances en tecnología de ultrasonidos, como la elastografía tipo ‘Shear Wave’, que permitirá analizar lesiones hepáticas, renales, musculares y tiroideas de menor tamaño por la gran resolución de sus sondas.

Para el doctor Pinto, se trata de “una herramienta diagnostica complementaria no invasiva que mide la rigidez del hígado y de los tumores y abre un campo amplio en el diagnóstico y valoración de su respuesta al tratamiento”.

Asimismo, permite la detección de microcalcificaciones en nódulos tiroideos y realizar estudios de contraste con cuantificación, disminuyendo la necesidad de realizar otras pruebas complementarias de mayor riesgo para el paciente y coste.

Este nuevo equipo de alta resolución se destinará de manera prioritaria a realizar exploraciones de mayor complejidad a pacientes adultos y hospitalizados, traduciendo una significativa mejora en el diagnóstico y en la calidad asistencial.

La ecografía es un procedimiento de diagnóstico que emplea el ultrasonido para crear imágenes bidimensionales o tridimensionales y que permite visualizar los órganos y estructuras internas del cuerpo como el hígado, riñones, aparato genital, vasos sanguíneos, corazón, vesícula biliar, etc. Es una prueba no invasiva en la que se usan ondas sonoras de alta frecuencia y no radiaciones.

Para realizar un examen de ecografía, el paciente se acuesta en una camilla y el especialista mueve un dispositivo sobre la parte del cuerpo a examinar. Previamente, es preciso colocar un gel sobre la piel para la correcta transmisión de los ultrasonidos.

Plan de Renovación Tecnológica

La adquisición de este nuevo ecógrafo se enmarca dentro del Plan de Renovación de Alta Tecnología Sanitaria del SESCAM promovido por el Gobierno de Castilla-La Mancha para atajar la elevada obsolescencia que presentaba el parque tecnológico de los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma con el anterior Gobierno.

Dentro de este Plan, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha destinado cerca de un millón y medio de euros en la adquisición de un nuevo TAC y en la actualización de la Resonancia Magnética del Hospital Virgen de la Salud, con lo que el servicio de Radiodiagnóstico cuenta con la más avanzada tecnología para realizar pruebas diagnósticas.

El TAC, de 320 cortes (imágenes simultáneas), incorpora la tecnología más avanzada de esta técnica de la que se dispone hoy día el mercado, dado que aporta mayor calidad y definición y aumenta la seguridad diagnóstica. Además, mejora la posibilidad de hacer estudios cardiacos y vasculares con mayor detalle y habilita las reconstrucciones en 3 D.

Asimismo, incrementa la velocidad de exploración, lo que permitirá realizar un mayor número de estudios con mayor precisión diagnostica, calculándose unos 70 TAC diarios.

Por su parte, la actualización de la resonancia magnética ha permitido transformar este equipamiento en un equipo totalmente nuevo, pues se han incorporado las aplicaciones más avanzadas y las prestaciones más modernas, contando con un nuevo software que posibilita realizar estudios más complejos y de mayor calidad.

La nueva resonancia, que realiza estudios de alta resolución de Neurología, Cardiología, Ginecología, Pediatría, Oncología, patología del abdomen, pelvis y musculo-esquelético, mejora las aplicaciones clínicas, ya que permite obtener imágenes médicas de mayor calidad. Además, mejora las aplicaciones clínicas, puesto que permite obtener imágenes médicas de mayor calidad, a la vez que mejora la comodidad para los pacientes gracias al nuevo diseño del sistema.