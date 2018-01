Toledo, 15 de enero de 2018.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha detallado los buenos datos económicos del sector agroalimentario, “fruto de la unión de Administración y agentes sociales”. Asimismo ha agradecido a todos los interlocutores económicos, sociales y medioambientales de la región, “la apuesta que han hecho en compartir ese camino”, por lo que les ha instado a unirse con el Gobierno regional en un documento de posición para defender “todos juntos” los intereses de la región en materia de agua, “una tarea pendiente” y poder seguir creciendo en Castilla-La Mancha en los próximos meses.

El consejero ha puesto de manifiesto los excelentes datos del sector, entre los que pueden destacarse, la reducción del desempleo en el sector agrario en un 62 por ciento, respecto a las cifras de inicio de la legislatura; la facturación de la exportación agroalimentaria de enero a octubre de 2017, con 2.000 millones de euros, que representan un 18 por ciento más que los mismos meses de 2016 y, de forma específica, en el sector del vino, en el que se ha batido el récord de facturación de exportaciones, alcanzando los 621 millones de euros. Unos datos que Martínez Arroyo ha reflejado durante su participación en la segunda reunión de seguimiento del Plan de Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020, en el Eje 7 de Agricultura y Sostenibilidad.

Para Martínez Arroyo no es casualidad que “12 de las 20 empresas más grandes de Castilla-La Mancha sean de la industria agroalimentaria”, responsables del incremento de la facturación de estas empresas del sector agroalimentario que también necesitan agua. El consejero ha hecho hincapié en que de este sector industrial dependen, a su vez, “140.000 familias de forma directa en nuestra región que se dedican a la agricultura y a la ganadería y que han sido capaces de generar mucho empleo” y esto, fundamentalmente, se está produciendo “por el esfuerzo que se está haciendo en materia de exportación”.

Agua para que la gente no se marche de los pueblos

Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha agradecido la interlocución establecida con el Gobierno de Emiliano García-Page y ha recordado que “en los años de crisis, el sector agrario ha sido un pilar fundamental y, ahora, quiere seguir tirando y generando empleo”. Para ello, se ha mostrado dispuesto a alcanzar una posición común en defensa del agua, sobre todo, por “los problemas de los jóvenes agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha en acceder a este recurso, en una región con siete cuencas donde no debería haber ningún problema”. Y, en esta materia, se ha mostrado rotundo, “esta región no puede permitir que salga una gota de agua más de Castilla-La Mancha, si antes no se atiende a las necesidades de nuestra gente”.

También ha intervenido ante la prensa, el vicepresidente de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, en representación de los 29 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Castilla-La Mancha, que gestionarán en los próximos años 134,5 millones de euros para las inversiones de los emprendedores de los pueblos. Ortega ha agradecido la invitación para participar en este órgano de interlocución económico porque, como ha dicho, son muy importantes estos fondos “para el desarrollo de pequeñas empresas e industrias que pueden llegar a generar 2.000 puestos de trabajo en los pequeños municipios” y ha recordado que fue gracias a un convenio con este Gobierno que las ayudas pueden llegar “por primera vez al sector agroalimentario, para pequeñas inversiones”, y “por primera vez, priorizando a los municipios más pequeños donde sería muy difícil que llegaran inversiones para mantener la vida en el medio rural”.

La segunda reunión de seguimiento del Eje 7 de Agricultura y Sostenibilidad del Pacto para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha ha reunido a los interlocutores sociales, económicos y medioambientales de la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria, el desarrollo rural, forestal y las políticas de medio ambiente de la región. Además, por parte de la Consejería de Agricultura, han participado los directores generales de Desarrollo Rural, Javier Carmona; Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce; Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, Gregorio Jaime; y el de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero.