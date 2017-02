La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rosario García, se ha mostrado “muy satisfecha” con los datos ofrecidos esta semana por el Gobierno regional sobre el aumento de los fondos para la agricultura ecológica para los próximos ejercicios.

García insiste “la agricultura ecológica será la línea de ayudas más importante del Programa de Desarrollo Rural (PDR), al estar dotada con 236 millones”, porque argumenta “desde que llegó este ejecutivo a Castilla-La Mancha no ha hecho otra cosa que arreglar los desaguisados de Cospedal: resolver las incidencias que Bruselas había encontrado al PDR presentado por el PP, y después, presentar las convocatorias necesarias para rescatar a “tantos y tantos agricultores ecológicos que se habían quedado fuera”.

“Porque no quiere dejar a ningún agricultor ecológico fuera del sistema, el gobierno regional va a destinar 21 millones de euros a rescatar a aquellos que no se pudieron acoger a la anterior convocatoria de 2015” y recuerda que “la región es una de las pocas comunidades que no sólo dan ayudas a los nuevos agricultores ecológicos, sino también ofrece fondos para el mantenimiento de dichas explotaciones”. En este sentido, ya se han aprobado 16 millones de euros, se tiene previsto llegar hasta los 21 millones de euros, si fuera necesario y, es más, si los que cumplen los requisitos del rescate quisieran entrar todos e hiciesen falta más fondos, “se aumentarían los 21 millones de euros, para no dejar a nadie fuera, comprometido con la agricultura ecológica de verdad”.

Además, García recuerda que “desde el Gobierno autonómico se considera imprescindible seguir aumentando la superficie acogida a la agricultura ecológica” y con esa intención el ejecutivo prevé aumentar en más de 20 millones de euros más esa línea. “Con esta cuantía, se podrá atender a los 1.500 agricultores que tienen derecho a entrar al modelo ecológico a “pesar de que el anterior Ejecutivo presupuestó insuficientemente las ayudas sin contar con la aprobación del PDR”.

En cualquier caso, la diputada recuerda que el Gobierno de Emiliano García-Page está arreglando el desaguisado generado por el Ejecutivo anterior, que permitió que el PP recortara dinero de la PAC a los agricultores, “por la mala negociación de Cañete en Europa, y además para compensarles les engañaran con una convocatoria trampa, si se pasaban al sistema ecológico para cobrar subvenciones ficticias”.

Es necesario recordar, que “el Gobierno de Rajoy ha recortado 226 millones su aportación al Programa de Desarrollo Rural (PDR), del que dependen estas ayudas, una cuantía que hubiera venido muy bien para la agricultura ecológica” y reprocha a los ‘populares’, “que se quedaran de brazos cruzados ante tal agravio y no fuesen capaces de exigir que los reponga porque nuestro campo lo necesita, en opinión de la diputada socialista.

Lamenta “la demagogia” del PP sobre agricultura ecológica porque “ellos saben que el Gobierno de García-Page es el que más ayudas destina a esta modalidad de todo el territorio español, y ellos también saben que en 2015 no habían fondos suficientes, pero este Gobierno decidió reducir las primas para que se pudiera beneficiar un número más elevado de agricultores, que con las reglas dictadas por Cospedal se hubieran quedado fuera y también tienen derecho”.

Señala que “esta región es líder en producción ecológica en todos los sectores” y dispone de “más superficie y más agricultores de ecológica que nadie y, este año, más que el año pasado”.

García recuerda que, en concreto, “el cultivo de olivar cuenta con 420.000 hectáreas y más de 85.000 productores. Cada año tenemos más olivareros y eso es muy buena señal”, y demuestra, para la diputada que “cada vez más los olivicultores se implican en la agricultura ecológica y, además, que los mercados y los consumidores valoran cada vez más el aceite ecológico”.

Los agricultores ecológicos ya tienen unas primas razonables en Castilla-La Mancha y la mayoría de las personas que ya están incorporadas a la Agricultura Ecológica tienen el convencimiento de su utilidad y no es coherente su mantenimiento solo a cambio de la percepción de mayores primas. El camino está en comercializar sus productos ecológicos para que el proyecto sea viable, y no en esperar mayores subvenciones del erario público por una superficie cultivada que ya es ecológica.

Por último, insiste “el PDR también lo necesitan los jóvenes que se quieren incorporar en Castilla-La Mancha a la Agricultura y la Ganadería, ecológica y tradicional; el pastoreo; nuestra industria agroalimentaria; las mujeres rurales; los Grupos de Desarrollo Rural, los riegos sociales y toda la realidad agraria de nuestra región, de la que el PP ha mostrado su nulo desconocimiento”.

