El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha asegurado que “es posible una Castilla-La Mancha más prospera, con más empleo, con menos desigualdades sociales, con servicios públicos eficientes, con igualdad de oportunidades, con acceso generalizado a la cultura y respetuosa con el medio ambiente”. Hernando ha parafraseado así al presidente del Ejecutivo castellano-manchego en el balance del año 2016 que ha realizado hoy y en el que, ha asegurado, que “más que un convencimiento, aquella visión positiva y con espíritu posibilista de nuestra región es hoy una realidad, una realidad que se consolidará en 2017”.

Hernando ha señalado que el camino “de la recuperación y de la reconstrucción” que se inició a mediados de 2015, “lo hemos ensanchado y lo hemos convertido en una carretera”, y ahora el reto, ha subrayado, “es convertir ese camino, que ahora es una carretera, en una autopista, sin peajes, por muchos que algunos se empeñen, que nos permita ir lo más rápido posible, sin peligro de accidente, hacia el destino donde todos y todas queremos llegar, que es el de la reconstrucción y la recuperación social y económica de las familias de la región”, ha remarcado.

El portavoz ha hecho hincapié en que, a pesar de que “quizá hubiera gente que no creyera que ese destino fuera posible de alcanzar, no cabe duda de que, a día de hoy, “y gracias al trabajo de muchísima gente, especialmente de los sindicatos y de los empresarios, de los profesionales, de los empleados públicos, del conjunto de la sociedad activa, con quienes hemos venido pactando el trazado de esta vía”, no cabe duda de que “por fin como proyecto colectivo sabemos no solamente que llegaremos”, sino que además “tenemos la absoluta certeza de que llegaremos todos y todas a la vez”.

Cercanía, transparencia y diálogo social

En este sentido, Hernando ha destacado que el Gobierno de Emiliano García-Page “ha llevado por bandera la cercanía, la transparencia, las buenas formas, y el diálogo constructivo y permanente con toda la sociedad”, como demuestra la presentación, tramitación y aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, o la celebración del I Foro Ciudadano con numerosos agentes económicos y sociales de la región “que pudieron evaluar de primera mano el grado de cumplimiento del programa del Gobierno”, al tiempo que ha adelantado que el II Foro Ciudadano se celebrará el próximo mes de febrero.

Asimismo, ha subrayado también los cinco Consejos de Gobierno Abiertos que se han celebrado este año, diez desde el inicio de la legislatura, y los cinco Consejos de Gobierno itinerantes que a lo largo de 2016 han recalado en Almadén, Cifuentes, Torrijos, Villarrobledo y Molina de Aragón, algo que, a su juicio del portavoz, demuestra que “de poco sirvieron las mayorías absolutísimas monocolor de la anterior legislatura cuando se daba la espalda a las mayorías sociales y a otras instituciones de manera sectaria” y que en política “es imprescindible escuchar a las personas y a los colectivos”. “De ahí, nuestra obsesión por recuperar la normalidad del diálogo”, ha recalcado.

Este diálogo, ha abundado, ha sido una “herramienta importante” para construir la respuesta a la mayor de las preocupaciones de la gente, como es la creación de riqueza y la generación de empleo estable y de calidad. Castilla-La Mancha, ha aseverado, puede decir “alto y claro” que tiene pactada y firmada la hoja de ruta para salir de la crisis a través de un Pacto por la Recuperación Económica junto a CCOO, UGT y los empresarios, con 1.400 medidas consensuadas y 3.429 millones de euros de inversión. “Esto da una solidez incomparable a la senda de reconstrucción que pretendemos culminar”, ha enfatizado.

Esta senda tiene uno de sus pilares fundamentales en el Plan Extraordinario por el Empleo, firmado por los principales agentes sociales de la región y pactado, a su vez, con diputaciones y ayuntamientos. “Un plan en el cual 21.000 personas han tenido la oportunidad que llevaban años esperando” y en el que destacan las 2.000 personas que se han beneficiado del Contrato Joven o los 2.300 beneficiarios de la iniciativa de Garantía +55. “Sabemos que la crisis ha sido y está siendo dura para todos, pero sabemos también que sólo saldremos bien de ella si de manera inteligente contamos con aquellos que más la están sufriendo”, ha aseverado el portavoz, que ha señalado que la región cuenta con 8.200 familias menos con todos sus miembros en paro que hace un año.

Así, el Ejecutivo regional está llevando a cabo una atención preferente y acciones específicas para personas con discapacidad, para mujeres víctimas de violencia de género, para aquellos que han acabado su prestación, para jóvenes, pero también para mayores de 45 y 55 años. “Medidas que a día de hoy nos permiten celebrar que el paro juvenil se sitúe once puntos menos que hace un año y que el desempleo entre las personas con discapacidad haya bajado un 12 por ciento, obteniendo Castilla-La Mancha la tercera tasa de actividad más alta entre este colectivo”, ha destacado.

Hernando ha recordado que el Consejo de Gobierno dio luz verde ayer a la continuidad de este plan en 2017, con una dotación económica de casi 68 millones de euros, que permitirá realizar casi 14.000 contrataciones más el próximo año. El portavoz se ha mostrado convencido de que “no habrá rentabilidad económica, ni estabilidad política y territorial sin antes volver a un escenario de cohesión social”. Por eso, ha dicho, “es importante que el Plan de Empleo haya supuesto una solución de emergencia para muchas familias, pero no solamente la administración puede tirar del carro”

Eso sí, Hernando ha aclarado que la acción del Gobierno “no puede suplir a los empresarios como punta de lanza de la actividad económica, pero si aspiramos a ser cómplices de su desarrollo. Somos los mayores accionistas de sus preocupaciones porque sabemos lo importantes que son para la sociedad los dividendos de sus éxitos”, ha enfatizado, al tiempo que ha celebrado que las empresas de la región hayan aumentado sus exportaciones un 7,1 por ciento más que en 2015. “Necesitamos personas que crean en un crecimiento con alma y al servicio de la sociedad”.

En este punto, ha recordado que el Gobierno regional destinará 260 millones de euros a través del Plan Adelante para ofrecer un apoyo integral a las empresas de Castilla-La Mancha, mediante las oficinas Adelante que se han abierto las seis ciudades más importantes de la región y las seis líneas de ayuda que contempla, la última de ellas el Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento, “una oportunidad para 20.000 micropymes dotado con 45 millones de euros” que avala que el Gobierno de Emiliano García-Page “es el más útil de los cómplices, el más fiel de los aliados habidos y por haber”.

Estas medidas, sumadas a los 35,5 millones de euros invertidos en distintas acciones formativas que han beneficiado a 18.208 personas, ha propiciado que, en el último año, la región cuente cada día con 40 desempleados menos, y con 7 empresas más al día, que se traducen en 20.000 parados menos que hace un año y 3.300 empresas más en 2016. Datos que “son dos caras de la misma moneda” y que vienen complementados por los informes de prestigiosas entidades de predicción económica que arrojan previsiones de crecimiento superiores a la media nacional este año y el próximo, como la Fundación de Cajas de Ahorros, el Centro de Estudios de Predicción Económica, o la Fundación BBVA Research, que estima que nuestra región crecerá en 2016 un 3,4 por ciento.

Hernando ha añadido a estas previsiones los últimos datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que certifican el “buen estado” de salud de las cuentas regionales al haber reducido a la mitad el déficit público de la región en un año, y que sitúan a Castilla-La como una de las regiones que antes abona sus facturas al haber reducido el periodo medio de pago a proveedores a 16 días, menos de la mitad que el conjunto de las comunidades autónomas.

Avances sanitarios, reducción de las listas de espera y transparencia

Asimismo, el portavoz regional ha resaltado los “importantes avances para garantizar un sistema sanitario que responda a las necesidades de la gente” como el reinicio de obras de los hospitales de Albacete, Cuenca, Toledo y Guadalajara y la presentación del Plan Funcional del futuro Hospital de Puertollano, además de la modernización “tanto por fuera como por dentro” del sistema sanitario a través del Plan de Renovación Tecnológica al que el Ejecutivo regional destinará cerca de 28 millones de euros y la creación de más de 1.000 plazas sanitarias, a las que se sumarán en 2017 otras 1.000, sin olvidar tampoco la conversión en 2016 de 1.327 nombramientos eventuales en interinidades gracias al Plan de Estabilización del Empleo.

En el compromiso del Plan Estratégico de Listas de Espera y el lanzamiento del Portal de Transparencia y Salud se ha incluido la publicación de la serie histórica de listas de espera y quejas y reclamaciones de los usuarios. Hay 24.745 personas menos que hace un año en las listas de espera, “un descenso del 19% respecto al año pasado” e importantes reducciones en el tiempo medio de espera, “hasta un tercio respecto a hace un año”, ha señalado.

Así, en 2017 el Gobierno regional se esforzará “por seguir mejorando estos datos”, recordando que este año destaca por encima de todos la eliminación del sobrecoste del copago farmacéutico para los 100.000 mayores de nuestra región, que “nunca más serán los prestamistas de la administración”. De ahí, ha indicado, que una de las medidas a plantear al Gobierno de España en la reunión de presidentes “será que se elimine este injusto sistema de copago farmacéutico a nivel nacional”.

Turismo social, ayudas de emergencia y Navidad en Compañía

El copago, ha considerado el portavoz regional, supone “un desprecio a la generación que llevaba toda una vida trabajando”, y desde el Gobierno regional “mostramos nuestro respeto y reconocimiento”. Por este motivo, se ha devuelto la voz y el voto a nuestros mayores con la recuperación del Consejo Regional de Mayores, se han restablecido los programas de Turismo Social y de Termalismo para 3.000 personas, impulsando una actividad que genera beneficios terapéuticos a los mayores y que genera más de 600 puestos de trabajo directos y 1.700 indirectos.

Por otro lado, se ha aprobado un programa de 120.000 plazas para actividades de envejecimiento activo en 2016, casi triplicado el número de plazas de estancias temporales de las 29.500 que había en 2014 a más de 80.000 estancias temporales en 2016, se ha ampliado el programa ‘Navidad en compañía. Ningún mayor solo’ del 23 de diciembre al 7 de enero, y se ha invertido 95,5 millones de euros en plazas residenciales para los mayores de Castilla-La Mancha. Los mayores, según ha reconocido el portavoz, han sido los principales constructores del Estado de Bienestar “que hemos levantado entre todos”.

Asimismo, ha continuado, mientras se concreta el nuevo Plan de Garantía de Rentas, se ha atendido a más de 3.000 familias a través del IMS y a más de 6.000 a través de las ayudas de emergencia social este año, “ayudas que hemos incrementado en 2016, igual que hemos duplicado las ayudas al alquiler”. Se ha querido dar respuesta a las familias que peor lo están pasando con la puesta en marcha también del Plan de Lucha contra la Pobreza Energética que durante este año ha beneficiado a unas 25.000 personas a través de 7.199 ayudas de emergencia energética y 409 intervenciones para paralizar cortes de suministro y reposiciones inmediatas de servicio en hogares, beneficiados por las seis oficinas antidesahucios, que han atendido a un millar de familias y han paralizado más de una treintena de lanzamientos en toda la región.

Aumento del número de beneficiarios de Dependencia

Durante 2016, año en el que se ha celebrado el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia, en Castilla-La Mancha el número de personas beneficiarias del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ha aumentado un 18 por ciento y en total “hay casi 41.000 personas en el sistema que reciben un total de 51.000 prestaciones de servicios y ayudas”.

En ellos se incluye la ayuda a domicilio, de la que se benefician 9.940 personas a día de hoy, con un incremento del 38 por ciento respecto a julio de 2015, el Servicio de Teleasistencia, del que se benefician a 5.868 personas, un 20 por ciento más, las 2.819 plazas en Centros de Día, un 31 por ciento más que hace 17 meses, las 11.316 plazas residenciales, que se han incrementado en un 13 por ciento más con este gobierno, y las prestaciones vinculadas al Servicio, con la concesión de 3.440 ayudas, un 24 por ciento más.

Asimismo, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) atiende a 3.872 personas, un 8 por ciento más de ayudas, y con un incremento de los proyectos de 29 a 49 que “por fin tienen carácter itinerante para atender a las personas en el medio rural”. En cuanto a las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, Hernando ha destacado que se han concedido casi 600 frente a las tan solo 3 que se dieron en la legislatura pasada. Además el anterior Gobierno realizó 5.000 revisiones de oficio “y en cientos de casos quitó prestaciones y redujo el grado de dependencia mientras nosotros no hemos quitado ninguna ayuda”.

Por eso, ha resaltado que no sólo se puede celebrar “que hay en torno a un 20% más de personas y de prestaciones” sino que se ha puesto en marcha un nuevo sistema de pago que permite que los ayuntamientos de la región, colaboradores esenciales del sistema de dependencia, que a su vez dependen de nuestros pagos, “puedan recibir la financiación antes y mejor”. Así, ha considerado legítimo reivindicar que el Gobierno central cumpla con esta Ley y financie un 40 por ciento de la misma, ya que su falta de financiación, ha recordado, “se traduce en una deuda histórica con esta comunidad autónoma que asciende a los 353 millones de euros”.

De este modo, ha continuado, “seguiremos avanzando en nuestro Plan de Mejora del Sistema de Dependencia” que hasta ahora ha permitido la garantía de seguridad jurídica a las personas dependientes, llevar a cabo la contratación de más personal para reforzar el servicio de evaluación, eliminar tasas en dependencia, realizar el pago de las ayudas como si de nóminas se trataran, e impulsar nuevos tratamientos a dependientes de Grado I y de los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal.

Desde el Gobierno regional, “creemos en el Sistema de Dependencia” principalmente como respuesta a un derecho, “pero también como un importantísimo yacimiento de empleo”. Sólo la ayuda a domicilio da trabajo a 5.000 personas en la región, 100 más en 2016, por lo que es una herramienta efectiva contra el despoblamiento. “No generamos empleo precario, estamos reconstruyendo una región de personas dignas que trabajan por la dignidad de las personas”, ha reconocido.

Recuperación del sistema educativo

En materia educativa, Nacho Hernando ha destacado la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras Educativas, con inversión de más de 87 millones de euros en el periodo 2015-2019 y que se traducirá en 70 actuaciones divididas en 24 centros completos nuevos, 33 ampliaciones o grandes reformas, 9 instalaciones deportivas y 4 comedores, a las que se suman las más de 500 obras de reforma y mejora asociadas al Plan Extraordinario por el Empleo que se llevaron a cabo el pasado verano en colaboración con los ayuntamientos.

Asimismo, ha destacado la incorporación a las aulas a 410 docentes más, así como la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo de 750 plazas para el cuerpo de maestros, “una convocatoria superior en número de plazas a todas las ofertadas en la legislatura anterior”. Iniciativas que supondrán “la bajada de ratios en Educación Infantil, de 28 a 25 alumnos, y en el primer ciclo de Educación Secundaria, de 36 a 30 alumnos”.

Igualmente se ha referido a la aprobación de una batería de medidas para fomentar la retención de talento joven en nuestra región, destacando la aprobación de 10 millones de euros para becas de investigación, la rebaja en un 45% del precio de todos los másteres universitarios, la aprobación de 2.000 becas para la realización de posgrados en la región, la supresión de las tasas por reconocimiento de créditos y la reducción en 100 euros de las de grado para los alumnos que tengan que cambiar de provincia, y el fraccionamiento de las matrículas universitarias hasta en 10 plazos.

Hernando ha celebrado el acuerdo sobre financiación recientemente alcanzado entre el Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha, del que, ha dicho, “estamos muy contentos y satisfechos”. Un acuerdo que permitirá que la institución “vuelva a ser pionera y puntera” y que recoge ejes fundamentales como el refuerzo de la investigación, la puesta en marcha de un contrato-programa que garantice su futuro y un calendario de pagos para hacer frente a las deudas que dejó el anterior Gobierno de Cospedal. Asimismo, ha hecho hincapié en las reuniones que han dado luz verde al anteproyecto para el futuro Campus Universitario y en las que ha participado el Ejecutivo autonómico.

También ha tenido palabras de reconocimiento a los esfuerzos de toda la comunidad educativa, junto al Gobierno regional, pues finalmente “el Gobierno de España aceptó nuestra postura en contra de las revalidas”.

Avanzando en infraestructuras y en la lucha por nuestros intereses hídricos

n materia de infraestructuras hidráulicas y de transporte, el portavoz del Gobierno regional se ha referido a los “grandes errores” cometidos en la anterior etapa que ahora “nos obligan a tener que hacer frente por la paralización de numerosas infraestructuras a indemnizaciones que podrían alcanzar los 125 o los 140 millones de euros”. Un hándicap que, como ha asegurado, no ha impedido que se puedan acometer importantes mejoras en la red de carreteras autonómicas, invirtiendo 75 millones de euros en el acondicionamiento de 200 kilómetros, “casi tantos como el Gobierno anterior en toda la legislatura”.

De igual modo, se han retomado 40 proyectos de depuración de los más de 150 que paralizó el Ejecutivo anterior y se han introducido mejoras en los transportes colectivos, como el Astra, conectando Toledo con Cobisa y Argés o creando una nueva conexión entre Marchamalo y Guadalajara; al tiempo que se han introducido mejoras en el Ciudad Directo entre Guadalajara y Toledo, y Cuenca y Toledo, para que sea operativo para los viajeros. Además, se ha renovado el convenio transportes con la Comunidad de Madrid manteniendo, por segundo año, una tarifa plana de 20 euros mensuales para los jóvenes de Castilla-La Mancha.

Para Nacho Hernando “el mayor reto que hemos afrontado ha sido en materia de agua”, pues desde el Gobierno regional “hemos presentado recursos ante cada uno de los trasvases aprobados desde el Gobierno central y a los cuatro planes hidrológicos que con su diseño actual perjudican a nuestra comunidad (Tajo, Guadiana, Júcar y Segura)”. A pesar de todo, ha asegurado, “me quedo con lo bueno pues ha sido un buen año en la lucha por los intereses hídricos” recordando que los tribunales “por fin nos ha dado la razón en materia de reventa de derechos de concesiones de agua, y ahora deberán consultarnos antes de hacerlo de nuevo”.

En este asunto, ha recordado la visita de los europarlamentarios a nuestra región y su resolución sobre la situación del Tajo pues “no se puede permitir que las aguas fecales de Madrid sean el caudal ecológico de nuestro río”.

Mejora de la competitividad en el sector agrario y medioambiental

Durante este año 2016 el Gobierno regional, ha indicado Hernando, ha puesto especial énfasis en las políticas destinadas a nuestra agricultura y nuestra ganadería, siendo la primera Comunidad Autónoma en completar el pago básico y el pago verde de la PAC a más de 110.000 agricultores de la región.

También se han financiado inversiones al fomento de la calidad agroalimentaria de las empresas de la región para la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas. “Queremos mejorar la competitividad en el mercado de este sector con un incremento del valor añadido en los productos elaborados mejorando su calidad”, ha dicho. Así ha señalado que 223 empresas de la región han realizado inversiones que superan los 240 millones de euros, de los cuales “nosotros hemos financiado, a través de estas ayudas, más de un 20% con 50 millones de euros de inversión pública”.

En materia de medio ambiente, el portavoz se ha referido a la aprobación del Proyecto de Ley contra la Fractura Hidráulica, “cumpliendo así el compromiso adquirido por el presidente con las zonas afectadas, y anunciando la no viabilidad del proyecto de tierras raras”. Además el Gobierno regional también pondrá en marcha un innovador proceso de reciclaje para su transformación en combustible de los neumáticos retirados en Seseña, así como un ambicioso Plan Regional de Residuos, aprobado recientemente, al que se une la Estrategia Regional de la Biomasa, “con el objetivo de generar empleo en el medio rural y obtener una energía de manera más limpia y eficiente en hospitales, centros educativos, y otros edificios administrativos de la región”.

Visibilidad del Instituto de la Mujer y transversalidad en las políticas de igualdad

Además, Hernando ha hecho hincapié en los importantes pasos que el Gobierno que preside Emiliano García-Page ha realizado para la consecución de la igualdad plena entre hombres y mujeres a través de la activación, revitalización, y reorientación de las políticas de igualdad; la aplicación del principio de transversalidad en las acciones del Ejecutivo autonómico y la visibilidad del Instituto de la Mujer.

En este sentido, ha puesto de manifiesto la importancia de las colaboraciones realizadas con el sector de las cooperativas, de la hostelería o del taxi -entre otros colectivos profesionales- para la puesta en marcha de campañas de prevención, sensibilización y concienciación sobre la trata y la violencia de género.

El Gobierno regional, tal y como ha apuntado el portavoz, aplica ya la perspectiva de género o principio de transversalidad a todas sus actuaciones, “facilitando así la coordinación de protocolos entre consejerías en ámbitos como la mutilación genital femenina, la trata, y sensibilizar sobre el uso del lenguaje no sexista”, ha matizado.

De igual modo, ha recordado el trabajo realizado por el Instituto de la Mujer a favor de la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTBI, con campañas en redes sociales a favor de la visibilidad lésbica, la elaboración de un protocolo para menores ‘trans’ o la colaboración con la Consejería de Sanidad para la elaboración de nuevas instrucciones que garantizan que cualquier mujer de la región que lo desee pueda acceder a la prestación de técnicas de reproducción asistida, de manera total y gratuita, sin limitación por motivos de orientación sexual o estado civil.

En cuanto a los centros de la mujer y recursos de acogida, “el Ejecutivo autonómico ha mejorado los procedimientos de coordinación y ha implementado otros nuevos, ha redefinido las áreas de intervención y se han homogeneizado los criterios”, ha añadido Hernando.

2016, el año del revulsivo cultural y turístico para Castilla-La Mancha

Por último, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha puesto hoy en valor la importancia tanto turística como cultural que el año 2016 ha tenido para Castilla-La Mancha. En este sentido, ha subrayado que tanto el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 como la celebración del IV Centenario de la Muerte de Miguel de Cervantes, con más de setenta actividades organizadas en toda la región, en las que han participado más de 650.000 personas, “han sido un verdadero revulsivo cultural y turístico para la región, con exposiciones como ‘La Poética de la Libertad’, en Cuenca, con 107.113 visitantes, y ‘Atempora’, en Sigüenza (Guadalajara), con más de 66.000 personas, provincias que han registrado importantes incrementos en pernoctaciones del 13,8 por ciento y 10,9 por ciento, respectivamente”, ha finalizado.