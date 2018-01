La responsable de la campaña antinuclear en Greenpeace, Raquel Montón, ha avisado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de que si no está listo el estudio de impacto medioambiental del proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), y si este no arroja una “resolución positiva”, no sería lógico otorgar el permiso de construcción del silo.