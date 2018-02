Las nevadas y el frío de los últimos días nos han traído unos paisajes preciosos, cierta diversión para los niños y muchos problemas para muchas personas. Accidentes, daños en instalaciones, rutas cortadas… para muchos la nieve no solo supone pasar frío, sino perder un dinero que siempre es necesario. Pero, ¿qué puedes hacer cuando ocurre algo así?

En primer lugar, si has sufrido un problema que va a impactar en tus finanzas debes revisar las pólizas de tus seguros. El seguro del hogar, el del coche e incluso quizá tu tarjeta de crédito tenga uno asociado, pueden suponer una solución al percance. Muchas personas nunca llaman al seguro por el temor de que el año que viene les suban el precio de la póliza, pero si tienes un comportamiento responsable, y esto entra dentro de las coberturas, no debería generarte ningún problema. Si el año que viene quieren subirte la tarifa, tiempo tendrás de estudiar lo que te ofrece la competencia.

En segundo lugar, antes de llamar a alguien para que lo repare, analiza bien si necesitas que sea una reparación de urgencia. El coste extra es muchísimo más alto y a veces las averías generadas por el tiempo pueden esperar unos días hasta que alguien las repare. E incluso si necesitas un servicio urgente, llama a dos o tres profesionales para comparar precios y, si van a visitarte para valorar los daños, trata de acordar un precio cerrado. Por cierto, cuando hables con ellos déjales claro que quieres saber el precio porque estás comparando con otras opciones.

Si necesitas un dinero que no tienes de forma urgente, puedes mirar ofertas de créditos gratis que ahora existen como promoción. Son créditos que conceden las empresas de créditos rápidos de forma gratuita y sin ningún tipo de coste, pero solo para los nuevos clientes. Lo único que necesitas es asegurarte de pagar a tiempo y si lo haces, devolverás exactamente lo mismo que lo que pediste, sin comisiones ni intereses por lo que te pueden sacar de un apuro.

En algunos casos, el accidente se puede deber a la responsabilidad de un tercero: un establecimiento, el ayuntamiento, etc. Si es así, puedes consultar con un abogado la posibilidad de una demanda por daños. Generalmente, la primera consulta es gratuita.

En ocasiones, puedes reparar tu mismo el daño sufrido. No es lo mismo tener que acudir a un dentista debido a una caída en la nieve, que tener que reparar un arañazo en el coche debido a un pequeño accidente. En el primer caso necesitas un profesional, pero en el segundo debes valorar la posibilidad de hacerlo tú. Hay muchísimos tutoriales en internet y muy buenos productos a disposición de los consumidores. Infórmate antes de cómo se hace y una vez sepas qué supone la reparación, decide si realmente no puedes hacerla. Muchas veces, asumimos que no vamos a poder o saber hacer algo y luego cuando viene el profesional, vemos lo que hace y nos pasa la factura, nos arrepentimos de no haberlo hecho nosotros. En este sentido, la información es la clave. Eso sí, si crees que podrías estropearlo más, no arriesgues o acabarás pagando más.

Y, por último, para el futuro trata de tener tu propio fondo para imprevistos. Lo ideal es que acumules lo necesario para vivir durante 3 o 4 meses y que lo tengas siempre disponible para este tipo de eventualidades. De esta forma, entre los seguros y tu colchón, podrás afrontar la mayoría de los problemas que puedan surgir.