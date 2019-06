El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha considerado que Ciudadanos no ha alcanzado acuerdos de gobernabilidad con su partido, el PSOE, en distintas localidades de la región como Guadalajara, Ciudad Real o Albacete porque sean “más o menos amigos”, sino porque, su juicio, era la única manera de tener “influencia” en la región.

“Han visto que era pactar con el PSOE de Castilla-La Mancha o no poder tener ni un ápice de influencia a la hora de tomar las grandes decisiones que se tienen que tomar”, ha señalado Hernando, a preguntas de los medios durante una rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.

El portavoz ha insistido en que la formación naranja “no iba a tocar bola” si alcanzaba acuerdos con el PP en la Comunidad Autónoma y, en cambio, pactando con los socialistas “van a poder formar parte del diálogo de los próximos cuatro años”. “Creo que tiene que ver más con intentar ser útiles y se vieron con menos capacidad de ser útiles de la mano del PP”, ha añadido.

Por ello, ha invitado a que “más allá de la letra pequeña de los pactos”, la ciudadanía se quede con el “gran brochazo” de que el pacto entre Ciudadanos y el PSOE “lo que viene a diferenciar son partidos que quieren apostar por ser útiles o que quieren apostar por derribar un gobierno de turno”.

Además, ya en clave socialista, Hernando ha considerado que alcanzar acuerdos con Ciudadanos no convierte al PSOE regional en el ala más “conservadora” del partido y ha explicado que ha sido más “una cuestión cuantitativa” que cualitativa. “Con Podemos el PSOE no suma en muchas ciudades de Castilla-La Mancha y, una vez que no se suma, lo normal es intentar sumar con otras formaciones. De ahí que se haya ido a hablar con la gente de Ciudadanos”, ha comentado.

“Si hubiera sido al revés, hubiéramos llegado a un gran acuerdo con Podemos y tampoco diría que somos los más comunistas del partido”, ha concluido.