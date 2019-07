Los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Víctor Pérez, Francisco Javier Castilla, Antonio Adán, Blanca Quintana y Samuel Antonio Prieto, pertenecientes a los grupos de investigación 3D Visual Computing & Robotics y MA+EE (Modelización y Análisis Energético y Estructural en edificación y obra civil), han sido distinguidos con el Premio del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de España en el International Congress on Project Management and Engineering, celebrado recientemente en Málaga, por su trabajo 5D Point clouds management for the energy analysis of buildings.