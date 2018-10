Según el responsable del Área de Jóvenes de IU Castilla-La Mancha, Daniel Velasco, ha reconocido “inversión de la Junta de Comunidades para ofrecer un empleo a jóvenes tituladas, pero con unas condiciones laborales que son muy mejorables”, ha afirmado Velasco. “Las 30.470 personas menores de 30 años en situación de desempleo se merecen un empleo público digno, porque si no vamos a forzar aún más su exilio”.

También, ha añadido que “el empleo en unas condiciones dignas se demuestra con planes y acciones acordes, no mediante anuncios institucionales y propagandísticos”, señala IU en nota de prensa.

“Solamente un 14% de los ayuntamientos de la región, 132 de 919, han obtenido algún puesto de trabajo, mientras que 15 empresas de toda la región han pedido esta subvención. No se puede llamar solución eficaz a un plan que apenas ha llegado a los municipios de la región”, ha afirmado.

El responsable de Jóvenes de IU ha criticado que se genera “un empleo que hace pobres y no garantiza un futuro. Después de un año con un contrato precario, ¿qué opciones tenemos? Por eso, la juventud castellano-manchega no tiene futuro hasta que no cambie el modelo de desarrollo y producción de la región”.