Hace unos días la Comisión de Explotación del Tajo-Segura publicó un informe en el que aseguraban que a finales de año se alcanzarán “nuevos niveles de alerta” en los pantanos de cabecera del Tajo. Dicho documento, elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) explica con rotundidad que “salvo un giro meteorológico inesperado en los próximos meses, la cabecera del Tajo llegará a octubre con apenas 415 hectómetros cúbicos de agua”, al borde del nivel 4, es decir, prácticamente vacíos.

A esta situación se ha llegado por los trasvases realizados de forma continuada durante los últimos meses, con 38hm3 en abril y 20hm3 en los meses de mayo, junio y julio. En este tiempo, el Ministerio de Transición Ecológica ha autorizado el envío máximo de agua posible, a pesar de que los embalses de cabecera se encontraban en “situación hidrológica excepcional, nivel 3”.

En este sentido, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha registrado una batería de preguntas al respecto de este tema a través de la Diputada de Izquierda Unida en el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Eva García Sempere, para “buscar una solución que ponga fin a esta dramática situación”.

Así, el Coordinador de IU CLM, Juan Ramón Crespo, ha sido muy contundente con este tema: “El Tajo necesita una solución de una vez por todas y no podemos seguir como este último año, con un PP y un PSOE tirándose los trastos a la cabeza, mientras que cada mes se seguían firmando más trasvases”.

“A pesar de que existen 4 sentencias del Tribunal Supremo que han anulado parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo, no ha habido ningún cambio en la política de trasvases del Gobierno Central, se sigue actuando como lo hacía el ejecutivo de Mariano Rajoy. Mientras tanto, el Tajo se va acercando poco a poco al punto de no retorno para poder recuperarlo medioambientalmente hablando”, además Crespo ha explicado que: “La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instada por Izquierda Unida y las Plataformas del Tajo y Alberche, advirtió al Gobierno de la nación que no se estaban cumpliendo ninguna de las 13 recomendaciones que la Directiva Marco del Agua marcaba”.

El líder de la formación ha vuelto a tender la mano al resto de partidos políticos y les ha instado para realizar un documento sobre la situación del Tajo y su recuperación, “que debe pasar por poner una fecha de caducidad al trasvase”, para que así solamente haya una única voz en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha.