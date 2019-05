Albacete ha acogido el acto institucional que ha servido para conmemorar el cumpleaños número 36 de Castilla-La Mancha como autonomía, un Día de la Región marcado por ser el primero tras la victoria cosechada por Emiliano García-Page, en la que ha estrenado la mayoría absoluta conseguida hace sólo cinco días.

Sin duda, el protagonista de la jornada ha sido el todavía director general de Juventud y Deportes y futuro alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, afectado de ELA y ejemplo de superación, que bajo su mantra ‘Acuérdate de vivir’ que le ha acompañado en su función pública desde que fue diagnosticado ha recibido este viernes la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Aunque compartía cartel de galardonados con otras 24 entidades, instituciones y personalidades, Amores ha centrado gran parte de la atención de todo el acto institucional. Todos los intervinientes han tenido palabras para su persona, y en el momento de hacerle entrega de la distinción, el auditorio al completo se ha puesto en pie para dedicar un aplauso que se ha prolongado durante cerca de dos minutos.

Amores ha llegado a poner en pie hasta en tres ocasiones al auditorio con un discurso que ha tenido dos puntos álgidos. Primero, tras dar cabida en su alocución a fragmentos de canciones de su compañero de Medalla de Oro, el cantante Manolo García; y después de su homenaje póstumo al doctor Antonio Cepillo, al colocarse la característica nariz de payaso que acompañó al médico albaceteño durante su labor repartiendo sonrisas a los niños enfermos.

MANO TENDIDA DE PAGE A GRANDES REFORMAS

Esta intervención era la primera institucional de García-Page tras la mayoría absoluta cosechada el pasado domingo y que le permitirá gobernar en solitario la próxima legislatura.

Pese a la solvencia en el mandato que le permitirán sus 19 escaños en las Cortes, García-Page ha ofrecido al resto de fuerzas políticas cuatro grandes consensos. Reformar el Estatuto de Autonomía, cambiar la ley electoral, blindar una posición común en torno al modelo de financiación autonómica y defender entre todos el derecho al agua de los castellano-manchegos.

En su primer minuto de intervención ha tenido palabras para otro gran anuncio, y tras despedir a Jesús Fernández Vaquero, que este viernes ha protagonizado su último acto como presidente del Parlamento regional, ha avanzado que el guadalajareño Pablo Bellido ocupará este cargo en la próxima legislatura.

LOS TAMBORILEROS DE HELLÍN ABREN EL CAMINO

El acto ha comenzado con una actuación de tamborileros de las localidades albaceteñas de Hellín, Tobarra y Agramón, cuyas tamboradas han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en la que, tras sorprender entrando en el auditorio y bajando las escaleras mientras tocaban sus tambores, han deleitado a los espectadores con su destreza a la hora de tocar estos instrumentos tan típicos de sus municipios.

A continuación, se ha proyectado un vídeo en el que se ha destacado el lema del Día de la Región de este año, ‘Castilla-La Mancha nos une’, remarcando que las emociones, los lugares, la cultura y la ilusión que unen a los castellano-manchegos son “lo mejor de la región”.

SERRANO, EL ANFITRIÓN; VAQUERO, EN TONO DE DESPEDIDA

El alcalde en funciones de Albacete, Manuel Serrano, ejercía de maestro de ceremonias como anfitrión de la cita con un discurso plagado de referencias a la necesidad de encontrar una “lealtad institucional” entre Consistorio y Junta más allá de colores políticos.

Incluso ha evitado poner encima de la mesa las reivindicaciones de la ciudad para escenificar esa lealtad, si bien ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que no se olvide de una ciudad que representa al diez por ciento de la población de toda la Comunidad Autónoma.

Acto seguido llegaba uno de los últimos discursos de la vida política del todavía presidente de las Cortes castellano-manchegas, Jesús Fernández Vaquero, quien antes de dar un paso al lado ha pedido “altura de miras” a las autoridades que están por venir, ha reparado en la necesidad de blindar el Tajo a su paso por la región y ha tenido palabras para reivindicar la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Tras el paréntesis coloreado por la Compañía de Danza Nuevo Amanecer de Ángel Martínez llegaba el turno para la entrega de reconocimientos, un total de 25.

De esta manera, han recibido la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha el cantante Manolo García y el director general de Deportes del Gobierno regional, Juan Ramón Amores, mientras que han sido nombrados hijos adoptivos la catedrática y profesora de Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y profesora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), María Dolores Cabezudo; el humorista, actor y director Goyo Jiménez; y el jugador internacional de balonmano José Javier Hombrados.

Además, se ha distinguido con el título de Hijo Predilecto al presidente de la Cooperativa oleícola ‘Nuestra Señora de la Antigua’ de Mora (Toledo) y de Caja Rural de Toledo durante 28 años, Andrés Gómez Mora; a la periodista de la Cadena SER María Manjavacas; al empresario albaceteño del sector cuchillero, Roberto Arcos; la conquense María Ángeles Martínez Hurtado, primera mujer en presidir la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Toledo; y el torero albaceteño Dámaso González, reconocido a título póstumo.

Por último, se han entregado un total de 15 placas al Mérito Regional, concretamente a la escritora almanseña Alicia Giménez Bartlett; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (AMEPAP), Toñi Pastrana; la asociación Vasija; y la Unidad de Rehabilitación Pediátrica del Hospital Nacional de Parapléjicos.

También han recibido la placa al Mérito Regional el responsable territorial de la organización sin ánimo de lucro ACCEM y de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), Braulio Carlés; el Centro de Atención Especializada al Menor (CAEM); el Club Dínamo de Guadalajara; la Feria Nacional del Vino (FENAVIN); el Grupo ‘Montes Norte’; la Peña ‘Furia Conquense’; y el fundador de la Asociación de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus Familias en la provincia de Albacete (ASPRONA), Eloy Camino.

En la misma categoría han sido reconocidos la empresa conquense ‘Grupo Navarro’, el lutier de guitarras José Luis Romanillos Vega y la presidenta de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa ‘Luzán’, de Cuenca, Pilar Ruipérez.

Por último, la Junta de Comunidades ha distinguido a título póstumo con una placa al Mérito Regional al doctor Antonio Cepillo, conocido como el ‘Capitán optimista’, por su labor de apoyo a niños diagnosticados con cáncer en el Hospital General Universitario de Albacete.

Todos ellos se han visto reflejados en distintos vídeos, en los que se ha recalcado su contribución a la región que les ha hecho acreedores de estos reconocimientos y en los que, como norma general, ellos mismos han destacado su amor por Castilla-La Mancha y su compromiso con la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, antes de los discursos de los premiados con la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores y Manolo García, ha tenido lugar la actuación de los alumnos del Conservatorio profesional de música Tomás de Torrejón y Velasco de Albacete, conservatorio que nació en la década de 1990 ante la creciente actividad cultural en la ciudad. Los alumnos han interpretado un repertorio de canciones de Queen como ‘Mama’, ‘Another one bites the dust’, ‘We will rock you’ o ‘We are the champions’.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

