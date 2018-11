Según López Ballesteros, el Ejecutivo Autonómico ya se ha puesto en contacto con el Ministerio, que es propietario de las líneas de autobús que conectan la región con la Comunidad Valenciana, para que medie con Monbus y evitar así que los pueblos pierdan el servicio.

La lista de los municipios que pierden líneas, correspondientes a las VAC-114 y 212, a partir de este sábado se extiende por cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha: Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Toledo.

Albacete y Cuenca con las provincias más afectadas por la decisión de Monbus. En el caso de la segunda se contabilizan, por el momento, hasta seis líneas que desaparecen.

En concreto Monbus ha anunciado el cierre de la línea que une Cañete —Mira y la de Quintanar de la Orden-Utiel. También se eliminan los servicios Minglanilla-Villamalea a las 06.00 horas; Villamalea-Cuenca, a las 06.40 horas Cuenca-Villamalea, a las 15.00 horas; y Motilla-Valverde-Cuenca a las 08.15 horas, entre otros.

En esta provincia, el coordinador de Izquierda Unida, Jacobo Medianero, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, dice que este problema no debería existir “porque la Junta de comunidades aseguraba que la culpa era del gobierno de Rajoy y viceversa. Hoy El PSOE gobierna en la región y también en España, así que creo que deberían ponerse a solucionar este asunto. Y digo a solucionar, no a anunciar.”

Por último, Medianero cree que no se puede estar “todo el día anunciando la lucha contra la despoblación y no poder arreglar un problema como este. ¿Cómo vamos a revertir la despoblación —un problema general y muy complejo— si no se consigue asegurar el mantenimiento de los autobuses —un problema mucho más concreto—?”

En el caso de Albacete, pierden una línea de autobús los municipios de Viveros, El Ballestero, Balazote, El Jardín, Mahora, Golosalvo, Fuente Albilla, Casas Ibáñez, Alborea y Villatoya.

A los pueblos afectados la empresa ha enviado un comunicado anunciando la supresión porque “las líneas son deficitarias”, aseguran a Europa press fuentes de Monbus.

El argumento no es nuevo, lo vienen denunciando desde hace años, pero la situación “se ha vuelto insostenible” debido al retraso en el traspaso de las líneas intracomunitarias para que se gestionen directamente por el Gobierno de Castilla-La Mancha, algo que estaba previsto para el pasado 15 de enero.