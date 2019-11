La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy , ha señalado este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , no va a cambiar. “Solo los españoles podemos hacerlo sumando fuerzas y votando al PP”, ha indicado.

Levy ha hecho estas declaraciones en Guadalajara donde ha acudido a dos actos organizados por el PP dirigidos a deportistas de reconocida trayectoria que viven y entrenan en la ciudad, así como un acto organizado por jóvenes de Nuevas Generaciones, ha informado el PP en nota de prensa.

A estas dos citas, además de Levy, ha acudido la presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, Marta Maroto, la presidenta del Partido Popular de Guadalajara, Ana Guarinos, y los números uno al Congreso y al Senado, José Ignacio Echániz y Antonio Román, y otros miembros de la candidatura.

Levy ha querido subrayar la importante vinculación que tiene la capital de España con el resto de ciudades de su entorno como son Toledo, Segovia y Guadalajara. Madrid, ha dicho, “es un destino turístico fuerte como capital de España pero nosotros queremos que el visitante que viene a Madrid también pueda disfrutar de una visita a Guadalajara”.

Por esta razón, la también concejal de Cultura, Deporte y Turismo de Madrid ha avanzado que quiere “hacer una apuesta turística desde la ciudad de Madrid con todos los municipios de su entono, de esa corona de Palacios Reales que tenemos a nuestro alrededor y que vienen a ampliar, a mejorar la oferta turística de calidad del visitante que viene a visitar Madrid, y por lo tanto de ese visitante que viene a conocer España por ese gran valor cultural que tenemos”.

En otro orden de cosas, ha recordado, a menos de 48 horas de que finalice la campaña, que tiene claro que Pedro Sánchez no va a cambiar. La líder nacional ha criticado como dejó ayer el nivel de la presidencia del Gobierno “cuando puso en riesgo la extradición solicitada por la justicia de prófugos, como es Puigdemont y el resto de consejeros fugados tras los episodios tan lamentables ocurridos en Cataluña poniéndolo en riesgo por esa chulería y esa falta de respeto institucional con las declaraciones que tuvo hacia la fiscalía”

Por esta razón, Levy ha asegurado que Pedro Sánchez no va a cambiar y que el Partido Socialista no va a cambiar, “solo los españoles podemos hacer que cambie el gobierno de España, y lo podemos hacer si unimos el voto entono a una candidatura que se presenta con responsabilidad con buenos equipos de gestión a la hora de llevar acciones de Gobierno”.

Por ello, ha hecho un llamamiento al voto con ilusión. “No hay que votar con rabia. No hay que votar resignado. No hay que votar como si las cosas no pudieran cambiar. Las oportunidades pueden llegar de la mano del voto al Partido Popular”.

ACTO CON NUEVAS GENERACIONES

Por su parte, la presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, Marta Maroto, ha asegurado que los jóvenes tienen mucho que decir. “Los jóvenes del Partido Popular estamos tomando decisiones importantes en los ayuntamientos. Muchos de nuestros compañeros hoy son alcaldes y portavoces en pueblos muy importantes de Guadalajara y de toda la región”.

En este acto, ha asegurado Maroto, “vamos a poner en valor esta apuesta del PP por los jóvenes, esta apuesta del presidente Paco Núñez, y esta apuesta del presidente Pablo Casado por los jóvenes y por el proyecto que va a llevar a cabo a partir del próximo 10 de noviembre cuando se convierta en el nuevo presidente del Gobierno”.

Maroto ha señalado que Pablo Casado “es el presidente que merecemos todos los jóvenes españoles porque creemos que las oportunidades van a venir de su mano en el momento que tome posesión como próximo presidente de Gobierno”.

Además, ha agradecido a Nuevas Generaciones de Guadalajara la organización de este acto en esta etapa tan importante que estamos viviendo y por su puesto ha agradecido a toda la candidatura del Partido Popular de Guadalajara “por encabezar una lista con ilusión, con futuro y sobretodo con mucho que decir el próximo domingo”.

Finalmente, el candidato número uno al Congreso, José Ignacio Echaniz, ha recordado la larga trayectoria política de Andrea Levy desde su juventud y ha destacado “su gestión extraordinaria en las instituciones por las que ha pasado. Tiene en su mano competencias de alto nivel en el ayuntamiento de Madrid que está desarrollando con un nivel de excelencia excepcional”, ha concluido.