Así lo ha apuntado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de la evolución de las listas de espera durante el primer trimestre en los seis últimos años en la región, afirmando que, comparándola con el año 2016, la región cuenta con 21.682 pacientes menos en esta lista.

El consejero ha apuntado que de esta manera, los meses de enero, febrero y marzo, han recogido los mejores datos desde el año 2012, por lo que ha mostrado un gráfico que reflejaba el descenso de estos datos desde el segundo año de Gobierno de María Dolores de Cospedal, cuando “había 75.000 pacientes más en lista de espera.

Concretamente, ha precisado Fernández Sanz, en el 2017 hay “casi 14.000 pacientes menos en espera de una operación quirúrgica, 46.700 en consultas y 14.200 para realizar una prueba diagnóstica que en el año 2012”.

El titular de Sanidad ha señalado que estos datos se consiguen “avanzando en la sanidad pública” con “más personas, más tecnología y más recuperación”. “Del 70 por ciento que disminuyó la lista de médicos internos residentes (MIR) en la legislatura de Cospedal, el Gobierno regional ha recuperado un 28,5% de ese talento, la comunidad que más recuperó durante el año 2016”, ha agregado.

Asimismo, ha indicado que durante este año ya se han realizado 2.000 operaciones en turno de tarde ordinario y, también, se han hecho un 43,5% más de resonancias que han permitido reducir esta lista de espera en un 80% y ahorrar “un millón de euros” para invertirlo en otras necesidades.

“Por eso estamos tan irritados con el rechazo a los presupuestos, porque aunque podemos dar respuesta, la verdad es que nos ha traicionado, y tenemos que seguir con ellos, con el Plan de Renovación Tecnológica e incorporando más recursos humanos porque es necesario seguir avanzando en las inversiones en Sanidad”, ha sostenido el consejero.

SIN PRESUPUESTO PARA HOSPITALES

En este sentido, el titular de Sanidad ha admitido que sin la aprobación de los presupuestos para este 2017, el Gobierno regional no puede acometer la segunda fase de las obras del hospital de Albacete porque la empresa ha abandonado el proyecto y hay que volver a licitarlo.

“Habría que posicionar el dinero que no se puede posicionar ya que los presupuestos no están aprobados, si no hay presupuestos no se puede hacer la obra”, ha apuntado Fernández Sanz, que ha añadido que para el hospital de Puertollano la falta de presupuestos afecta a la publicación del Plan Director y el Plan Funcional, que el Gobierno quería realizar este 2017.

Además, el consejero ha admitido que no haber aprobado los presupuestos también ralentizará la acometida de otras obras como las del centro de salud del barrio toledano de Santa Barbara o el hospital de Cuenca, un retroceso que intentarán que sea “el menor posible”, ha señalado el consejero.