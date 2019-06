Así lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Madrid, donde ha acudido a la presentación del Anuario 2019 Agricultura Familiar en España de la Fundación de Estudios Rurales, en el salón de actos del Consejo Económico y Social de la capital, un documento de “referencia y consulta para todos aquellos que tienen interés en el futuro de los pueblos, en el medio rural y en la agricultura más innovadora y más competitiva”, ha suscrito.

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, en cuanto a los pagos, ha explicado que este viernes se abonan a 5.100 agricultores y ganaderos “comprometidos” con la producción ecológica en la región un total de 21,29 millones de euros y 5,16 millones de ayudas al pastoreo a 984 titulares, esta última ayuda, “la más relevante que hay en Castilla-La Mancha”.

“Tiene un valor muy simbólico, ya que estos ganaderos de extensivo de la región están comprometidos no solamente con la actividad ganadera, sino con el territorio y son los que moldean nuestro territorio y nuestra realidad y son pieza esencial de la apuesta del Gobierno Regional por el futuro del medio rural”, estando incluida en el Plan Estratégico de Ganadería Extensiva en el que se ha trabajado estos últimos cuatro años, ha dicho.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES 2019

En la jornada de este jueves en Madrid, además de las diferentes mesas redondas que han tenido lugar, la Fundación de Estudios Rurales ha concedido uno de los premios Orgullo Rural 2019 al fundador de la Asociación Trashumancia y Naturaleza, a Jesús Garzón Heydt; el Premio 2019 de Periodismo y Comunicación ha ido a parar a Radiotelevisión Española; otro de los premios Orgullo Rural 2019 ha sido para María Sánchez por su defensa del mundo rural a través de su labor como poeta, ensayista, divulgadora y veterinaria de campo.

Además, el premio de Cultura, Arte y Literatura 2019 ha recaído en el Máster en Desarrollo Rural de la Universidad de Extremadura, dirigido por Felipe Leco Berrocal; el premio de Política, Economía y Ciencias Sociales 2019, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y finalmente, el político socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha recibido, a título póstumo, el premio Especial de la Fundación.

AGUA

En otro orden de asuntos, preguntado por los medios de comunicación sobre la situación del río Tajo y los trasvases al Levante, ha respondido que desde Gobierno de Emiliano García-Page se ha defendido en todo momento “los intereses de los ciudadanos de la región, defendiendo el agua y haciéndolo desde un planteamiento solidario y sostenible, razonable, de sentido común”.

Tras asegurar que “es difícil que alguien pueda acusar al Gobierno de Castilla-La Mancha de no haber sido suficientemente claro y de no haber sido suficientemente solidario”, Martínez Arroyo ha incidido en que lo que no quiere la región es que el agua del Tajo se utilice para regar en el Levante. “Ya hay desaladoras que pueden abastecer a los regantes en el Levante y que se hicieron con dinero público”, ha dicho.

Ha agradecido, en esta línea, también el compromiso del actual Gobierno de España “porque es el que está poniendo en marcha las desaladoras que en su momento se hicieron siendo presidente Rodríguez Zapatero; cuando esté en la desaladoras al 100% de funcionamiento va a haber agua suficiente para los regantes del Levante”.

Tras defender que los agricultores y regantes de la comunidad vecina de Murcia “van a tener agua” de las desaladoras, ha añadido que el agua del río Tajo “tiene que ayudar a desarrollar Castilla-La Mancha.