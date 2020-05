Por primera vez desde el inicio de la pandemia, la provincia de Albacete no ha registrado ningún fallecimiento por COVID-19 en las últimas 24 horas

Castilla-La Mancha ha registrado 30 nuevos fallecimientos por COVID-19 y suma un total de 2.677, con 401 nuevos contagios, que alcanzan un total de 22.567 en total.

Así, ya hay acumulados 22.567 casos, 8.031 en la provincia de Ciudad Real, 5.076 en la provincia de Toledo, 4.726 en la provincia de Albacete, 2.638 en la provincia de Cuenca y 2.096 en la provincia de Guadalajara.

Respecto a las defunciones, en las últimas veinticuatro horas ha habido 30, 15 en la provincia de Toledo, 7 en Cuenca, 5 en Ciudad Real y 3 en Guadalajara. La provincia de Albacete no ha tenido ningún fallecimiento, un dato alentador que se espera que se mantenga en los próximos días y que se extienda al resto de provincias, como así lo ha resaltado la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández. En cuanto al número de hospitalizados también ha habido un ligero descenso con 8 menos, al registrar 671.

El total acumulado de fallecimientos es 2.677 desde el inicio de la Pandemia. Por provincias, Ciudad Real acumula 1.012, Toledo 678, Albacete 470, Cuenca 286 y Guadalajara 231.

Hasta la fecha, se han realizado un total de 127.566 pcr y test rápidos y en las últimas 24 horas se han detectado 401 nuevos casos, 40 de ellos a través de pcr. Además, a través del estudio de seroprevalencia, se han realizado 50.000 test rápidos y pcr a profesionales de los centros sanitarios y socio-sanitarios de Castilla-La Mancha.

9.000 niños y niñas han recibido dispositivos informáticos y 6.143 han recibido menús diarios

En otro orden de asuntos, la portavoz del ejecutivo castellano-manchego ha señalado que, a día de hoy, 6.143 niños y niñas se han beneficiado del sistema de reparto de comidas que puso en marcha el Gobierno regional al inicio de la pandemia. De las 190 localidades en los que se presta el servicio, 27 se acogieron al sistema de vales y el resto lo sigue haciendo a través del reparto de menús saludables y equilibrados “que responden a las necesidades de la etapa evolutiva en la que se encuentra cada niño”.

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha distribuido más de 5000 equipos informáticos y más de 5.000 tarjetas 4G con acceso a internet entre 9.000 niños y niñas de la región con el objetivo de disminuir la brecha digital y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la actividad docente online.

CLM seguirá apostando por las consultas telefónicas en atención primaria

Por otro lado, la portavoz del ejecutivo castellano-manchego, ha anunciado que este jueves se ha reunido el equipo del SESCAM para elaborar la estrategia de actuación de la atención primaria que garantice la protección a los sanitarios y a los pacientes. Así, Blanca Fernández ha señalado que seguirá apostando por las consultas telefónicas entre pacientes y médicos “siempre que esta atención responda a las necesidades de los pacientes, pero no está prohibida la atención presencial”. Además, ha señalado que se está trabajando en la creación de “circuitos paralelos” de pacientes con COVID-19 y con otro tipo de patologías para que no exista riesgo de contagios.

“El estado de alarma es imprescindible para que el Ministerio pueda tener el mando único que dé coherencia a las medidas que cada CCAA ha puesto en marcha para la fase 1”

Por otro lado, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha considera “imprescindible” la continuidad del estado de alarma “para que el Ministerio pueda tener el mando único que dé coherencia a las medidas que cada Comunidad Autónoma ha puesto en marcha para la fase 1”.

Así, ha señalado que “la conectividad de las provincias de Castilla-La Mancha con Madrid y la movilidad con esta región es lo que más nos preocupa, y también al Ministerio” ya que “lo que ocurra en Madrid influye en Castilla-La Mancha”, por lo que “corresponde al Ministerio dar coherencia a esas medidas”.

En línea con lo anterior, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a la población “responsabilidad y prudencia en nuestro comportamiento individual” de cara a los desplazamientos entre municipios de la misma provincia con el objetivo de “proteger a la población mayor y más vulnerable”.

“La unidad de gestión de la desescalada es la provincia, provincia no podemos prohibir que se hagan desplazamientos, pero hacemos esa llamada constante a que los movimientos sean los imprescindibles y que no sean gratuitos y porque no se descarta un repunte del virus, de manera que la prudencia es esencial en nuestro comportamiento individual para proteger al a población más vulnerable que es la mayor”, ha destacado Blanca Fernández.