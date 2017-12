El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha lamentado que no se haya producido un consenso total en los términos de la modificación del Real Decreto de Acceso a la Función Pública Docente y que no se haya tenido en cuenta la petición de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, y de los sindicatos docentes que pedían que el primer examen de la oposición no fuera eliminatorio.