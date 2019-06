A preguntas de los medios durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, Hernando ha puesto sobre la mesa “lo absurdo” que es seguir “con tanto ruido político” en España en lugar de atender los problemas de la gente.

Asimismo, opina que es “ridículo y lamentable” que haya partidos como Cs, PP o Vox que estén diciendo que no les importa que el de enfrente se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez para evitar que vuelva a ser presidente con el apoyo de los independentistas. “La ciudadanía no es tonta. Si no le importa que se abstengan los demás, absténgase usted. Vamos a demostrar quién es realmente patriota y quién no lo es”.

“Al final —ha señalado Hernando— va a resultar que el único partido patriota que hay en España es el que lleva España en su nombre”, en referencia al PSOE, quien —ha recordado— “ha sido el único partido capaz de abstenerse” en la investidura de Mariano Rajoy “a pesar de saber todo el daño interno que le iba a producir”.