Concretamente, el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Orden de los Trinitarios han colaborado al 50 por ciento en la financiación para la restauración de las pinturas barrocas, que suponen una inversión de 224.000 euros para conservar parte del patrimonio de la localidad y que se ubica en este caso en la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y dentro del camarín, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

“Hoy es un día feliz para mí, esto es una maravilla, hay que rendir a quien nos hizo y esto es una herencia que no es nuestra, toda herencia no es del que la coge, porque el que coge una herencia coge una deuda, se la tiene que pasar a sus hijos, y para generaciones futuras hemos recuperado cosas que no sabíamos”, ha dicho el regidor municipal que también ha resaltado la “sensibilidad y aquiescencia de la comunidad Trinitaria y de la hermandad”.

Las tareas realizadas en los últimos nueve meses han consistido en la reintegración de zonas perdidas, fijación y limpieza de barnices oxidados y humos que enmascaraban las tonalidades reales de los murales. Tareas que ha llevado a cabo la empresa castellano-leonesa Uffizzi Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Algunos de los trabajos que han realizado han sido la restauración de los retablos mayores como es el caso de la Catedral de Sigüenza, iglesia Basílica Catedral de Ciudad Real o de la iglesia de San Miguel Arcángel de Ibdes (Zaragoza) para el Ministerio de Cultura (IPCE) junto a los Estudios Previos de los conjuntos de piedra de Santa Librada y Don Fadrique de la Catedral de Sigüenza y El retablo mayor y Cenotafios de alabastro de El Parral en Segovia, entre otros.