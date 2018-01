Indica que Page no ha ejecutado “ni un solo euro” de lo presupuestado en relación con los convenios de arreglo de caminos con las diputaciones provinciales tanto en 2016 como en 2017

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Lola Merino, ha denunciado este jueves que “Page ha dejado de ejecutar más de 84 millones de euros en políticas de Desarrollo Rural en 2016 y 2017 de un presupuesto total de 93 millones”.

Así se ha pronunciado Merino, durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, dentro de la Interpelación relativa al programa 717A de la Consejería de Agricultura, en relación con Promoción y Desarrollo Rural.

En este sentido, ha denunciado que “el Gobierno de Page cerró el ejercicio 2016 con una ejecución del 20% de un presupuesto de casi 40 millones de euros y ha cerrado el presupuesto, a 31 de noviembre de 2017, con una ejecución de un 4,5% de un total de más de 53 millones de euros”. “Ésta es la triste realidad de lo poco que le importa el Desarrollo Rural al Gobierno de Page”, ha lamentado Merino.

De este modo, ha acusado a Page y a su consejero de tener “paralizada total y absolutamente la política de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que llevará consigo que se pierdan fondos europeos para el Desarrollo Rural de la región, como ya pasó en 2015, cuando el Gobierno de Page perdió 150 millones de euros”.

Cero euros ejecutados de los convenios de arreglo de caminos con las diputaciones

Además, este programa recoge los convenios de arreglo de caminos con las diputaciones provinciales. Por ello, Lola Merino ha manifestado que en el año 2016 “el Gobierno de Page presupuestó 4.625.000 euros y ejecutó cero euros; al igual que en 2017 presupuestó 4.625.000 euros y ejecutó cero”.

Iniciativa Leader

De otro lado y, en relación con la iniciativa Leader, la dirigente popular ha lamentado la nefasta gestión de Page y Podemos en este sentido ya que, después de dos años y medio desde que se aprobara esta iniciativa, el Gobierno de Page “se ha limitado a poner trabas administrativas, y a publicar órdenes que han tenido que modificar al mes siguiente y que contradicen la normativa establecida en los reglamentos europeos”. ” Así, la parlamentaria ha denunciado que el Gobierno de Page tardó un año en publicar la resolución definitiva de los 29 grupos que operarían en Castilla-La Mancha, y su primera decisión fue eliminar dos grupos de acción local con más de 20 años de historia: Cabañeros en la provincia de Ciudad Real, -que curiosamente estaba presidido por un alcalde del Partido Popular- y Comarsur, que es otro grupo de Guadalajara que el Gobierno de Page elimina y sustituye por otro que está controlado por alcaldes del PSOE –que fue constituido apenas una semana antes de que finalizara el plazo de presentación de estrategias-“.

En este sentido, Merino ha manifestado que, “a partir de la resolución definitiva, el Gobierno regional pide a los grupos que publiquen sus convocatorias de ayudas para que puedan empezar a financiar proyectos y la mayoría de estas convocatorias se publicaron en octubre de 2016”.

“Pero en noviembre –ha continuado- el Ejecutivo de Page envía una circular alertando de que el Reglamento Europeo obliga a la Junta a contar con una aplicación informática para la correcta gestión y control financiero del programa Leader, y que dicha aplicación informática no está operativa y, por tanto, no se hará ningún reembolso de ningún fondo FEADER, ni del Ministerio, ni de la Junta”.

Según Merino, a fecha de hoy la aplicación informática sigue sin estar plenamente operativa. Además, los grupos acababan de publicar las convocatorias de las ayudas dirigidas a inversiones para la creación y el desarrollo de actividades no agrícolas en el medio rural y recibieron otra circular de la Consejería de Agricultura informándoles de que “los grupos no podrán resolver la concesión de dichas ayudas, en tanto no sean declaradas compatibles por la Comisión”.

De este modo, Merino ha denunciado que el Gobierno de Page “se olvidó de comunicar estas ayudas a la Comisión Europea y, por tanto, ni se pueden resolver, ni se pueden pagar”.

Con todo, la dirigente popular ha acusado al Gobierno de Page de “generar la desconfianza total y absoluta del territorio en la iniciativa Leader”, al tiempo que ha denunciado que, “después de un año y medio, todavía no han abierto el pago de Gastos de Funcionamiento y de Proyectos Propios de Grupo, aun habiendo finalizado dichos proyectos, lo que está generando desfases financieros muy importantes en los grupos, que han tenido que pagar íntegramente con cargo a pólizas de crédito sin saber cuándo van a poder disponer del pago de los mismos”.

De este modo, Lola Merino ha señalado que la iniciativa Leader es una de las 17 medidas recogidas en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 que cuenta con un presupuesto total de 130 millones de euros, y que representa la estrategia de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha diseñada por el propio territorio con el objetivo de “crear empleo, mejorar la calidad de vida en el medio rural, diversificar la economía apoyando a las PYMEs, el emprendimiento o la innovación”.

Así, ha explicado que dicha iniciativa cuenta con más de 20 años de historia en la Unión Europea y es financiada en un 90% por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), en un 7% por la Consejería y en un 3% por la Administración General del Estado.

Según Merino, “los objetivos de esta estrategia son imprescindibles e indispensables para nuestra región, que está aquejada seriamente por la despoblación”; pero, mientras tanto, “el Gobierno de Page pierde una inversión de más de 84 millones de euros en Desarrollo Rural”, ha concluido.