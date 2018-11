Así lo ha trasladado después de la conversación mantenida en la tarde de este jueves con la Dirección General de Transporte Terrestre, dependiente del Ministerio, en la que le han confirmado que “se aplaza la cancelación de estas líneas por parte de la empresa mientras que se sigue trabajando en una solución que garantice la movilidad para los ciudadanos”, ha informado la Junta en nota de prensa.

El director general ha mantenido contacto de forma constante con la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez, desde que se ha conocido la posibilidad de que Monbus dejara de prestar los servicios de las VAC212 y VAC114 que conectan alrededor de 80 localidades de las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real con la Comunidad Valenciana.

“Ahora lo importante es que hemos conseguido que los vecinos y vecinas de los municipios de la región afectados pueden tener la tranquilidad de que mantienen sus rutas habituales”, ha dicho Merino, apuntando que “nosotros vamos a continuar en comunicación con el Ministerio para comprobar que las gestiones se están realizando en el orden de este último anuncio”.

“Afortunadamente, y aunque no es decisivo de momento, la insistencia del Gobierno regional ha dado sus frutos, evitándose los perjuicios a las personas derivados de esta supresión de servicios de transporte”, ha sostenido.

Tal y como ha detallado, que ambas líneas VAC (Viajeros Administración Central) “son competencias del Ministerio de Fomento, lo eran el año pasado con el conflicto que hubo y lo siguen siendo”; al mismo tiempo que ha aprovechado para apostillar que “nosotros pactamos con el Gobierno central, concretamente con el anterior, que iban a sacar una nueva licitación, que se produjo, para estos servicios intercomunitarios y que, cuando entrara en vigor esa concesión nosotros como Gobierno regional pudiéramos asumir los tráficos autonómicos”.

El responsable de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento ha explicado que, aunque el Ministerio fechó está licitación para el 15 de enero de 2018 se produjo finalmente en el mes de abril, mientras que “nosotros ya estábamos trabajando para que, cuando esa concesión entrara en funcionamiento, estimada para final de este año, nosotros pudiéramos entrar a prestar los servicios interno regionales, que se segregaban del contrato actual”. Sin embargo, según ha expuesto, la licitación quedó desierta y ahora tendría que sacarse otra vez. “No se cumplió por una circunstancia administrativa, pero el caso es que el Ministerio no licitó los nuevos servicios”, un paso al que el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía que esperar para actuar.

Merino ha destacado que ya con el nuevo Gobierno de España, se han mantenido, desde septiembre, cuatro reuniones para organizar esta nueva licitación y ver cómo quedaban nuestros servicios regionales para que, en un futuro, cuando entrara en funcionamiento la nueva concesión, “asumiéramos nuestros tráficos regionales”.

Sin embargo, la “sorpresa” ha sido que Monbus, a través de las empresas de su grupo, ha comunicado a los ayuntamientos la supresión de una serie de servicios a partir del día 17 de este mes. “La prueba más clara de que esa competencia no es nuestra, es que a nosotros no nos ha comunicado nada, no tenemos comunicación oficial”. En todo momento, desde la Consejería de Fomento, ha apuntado, “se han estado haciendo las gestiones, hasta donde llega nuestro papel, para que esta supresión unilateral del servicio no se produzca el día 17”.

Igualmente, David Merino ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha estará siempre para contribuir, si fuera necesario, a tomar una solución de emergencia y contando con unos plazos razonables, pero ha reiterado que el Ministerio debe acercar estas posturas y negociar con el concesionario como gestor de estos servicios.

EL LUNES LO SEGUIRÁN TENIENDO

De su lado, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha destacado la importancia de que “los ciudadanos que se veían afectados, en Cuenca, Albacete y Ciudad Real, y que se comunican a través de las VAC212 y VAC114 con la Comunidad Valenciana, ya pueden tener la seguridad de que el lunes van a seguir teniendo esos servicios”.

“Hemos tenido buena sintonía con el Ministerio y nos hemos encontrado a una directora general de Transporte Terrestre que era consciente de la situación que había”, y finalmente “hemos conseguido aplazar esa supresión que había anunciado Monbús en algunas de sus líneas”.

En este sentido, la titular de Fomento ha sostenido que el Ejecutivo regional va a seguir trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Fomento para esa “solución estable” y con el objetivo de que “ya, de una vez por todas, no estemos con las amenazas de una empresa que decide si presta el servicio o no, máxime cuando tiene que haber una concesión sobre la mesa que obligue a la prestación de esos servicios. Los gobiernos estamos para dar soluciones y es lo que ha hecho este Gobierno, a través de la Dirección General de Carreteras y Transportes, y el de la nación, a través de la Dirección General de Transporte Terrestre”.

En definitiva, lo que pretende el Gobierno de Castilla-La Mancha con el transporte que se presta en la región es que “los ciudadanos puedan seguir cogiendo el autobús para ir al médico o para utilizar otro servicio y moverse con libertad de un punto a otro”, ha recalcado la consejera.

Estas declaraciones se han realizado antes de comenzar la charla abierta ‘Hacia la ciudad sostenible: responsabilidad conjunta’ a la que ha asistido la consejera esta tarde en el Centro Asociado de la UNED de Talavera. Este acto ha sido organizado por la Asociación Alganda Servicios Sociales, dentro del proyecto ‘Entre paseos’ y ha tenido como ponente al director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado.

HACIA LA CIUDAD SOSTENIBLE

La consejera de Fomento ha considerado que el trabajo está entre los ciudadanos y las administraciones para conseguir que las ciudades sean más sostenibles, por lo que ha destacado que la Consejería de Fomento tiene parte de esas áreas dentro de sus competencias. “Está dentro de la filosofía del propio Gobierno regional trabajar y aplicar esa perspectiva que también marca a nivel internacional la Agenda 2030, y con la que las generaciones presentes y futuras están encaminadas para garantizar esa sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental y, así, tener ciudades más sostenibles y eficientes”.

Con esta iniciativa se persigue “unir estos retos de la Administración con lo que opina la ciudadanía de Talavera sobre la ciudad que quieren “, ha dicho, al tiempo que se ha centrado en la reutilización de materiales para las actuaciones en carreteras, cada vez más en auge, y en llevar adelante el programa de depuración 100 por 100 en toda la región como las más destacadas dentro de la hoja de ruta de la Consejería de Fomento.

Por su parte, Barrado se ha referido a que en los últimos años se vienen implementando medidas en materia de sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, pero también social. Por eso, se ha llamado en esta charla a ver cómo, a través de la normativa pública que se tiene en materia de planificación, urbana y territorial, se implementa esa participación ciudadana para que “todos los proyectos que se ejecuten sean lo más sostenibles y deseados posible acorde a lo que quiere la ciudadanía”.