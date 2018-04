El presidente de esta asociación, Francisco Pérez Torrecilla, ha pedido al Gobierno nacional que “la solidaridad cambie de sentido”. “Llevamos décadas siendo solidarios, ya es hora de que el Gobierno lo sea con nosotros y decida no trasvasar”, ha añadido, según ha informado esta organización en nota de prensa.

Pérez Torrecilla ha incidido en que los municipios ribereños “llevan cuarenta años siendo solidarios con el Levante a costa de haber sacrificado su propia economía y desarrollo para generar riqueza en otra región”, por lo que ha reclamado que ahora se haga lo propio con ellos y se les permita recuperar los embalses y, con ellos, su fuente de ingresos.

“Si quieren hablar, si de verdad quieren llegar a un pacto del agua como proclaman, que comiencen garantizándonos un mínimo de 990 hectómetros cúbicos en nuestros embalses, un paupérrimo cuarenta por ciento que por lo menos nos permita garantizar cierto desarrollo de los municipios ribereños y la supervivencia del Tajo”, ha continuado el presidente.

Además, Pérez Torrecilla no ha renunciado a terminar con el Trasvase Tajo-Segura, asegurando que los municipios ribereños se mantienen en su postura de “ni una gota más”, apuntando que el Levante “debe aprender a sobrevivir con el agua de las desaladoras y racionalizando sus cultivos, sin fagocitar nuestros recursos o los del Ebro”.

Sin embargo, ha reiterado que los municipios ribereños necesitan primero “recuperar poco a poco lo perdido en estos años”, insistiendo en que 990 hectómetros cúbicos “podría ser una cifra, aunque escasa, razonable para garantizar la supervivencia del Tajo y de la comarca”.

“Pero no queremos repetir errores del pasado, no significa que todo lo que suba de ese cuarenta por ciento deba ser trasvasado por ley, no queremos blindar el trasvase como hizo Cospedal”, ha apostillado, añadiendo que estos municipios quieren “volver a la mesa de negociación de la que incomprensiblemente no forman parte ni los ribereños ni las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid o Extremadura, pero sí los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) o las comunidades de Murcia y Valencia”.