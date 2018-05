El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha ha aumentado sus visitas en más de un 250% respecto al año anterior, según ha indicado hoy en Cuenca el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos.

Carrascosa, que ha asistido a la entrega de los premios de la final de la II Olimpiada “EntreREDes” celebrada hoy en el Museo de las Ciencias; ha señalado que ambos espacios están incrementando sus visitas, sin bien el MUPA alcanzó los 10.000 visitantes en abril y los 27.700 en lo que va de año, cifra que supone el 70% del volumen de visitas de todo 2017.

Según el viceconsejero de Cultura, estos datos ponen de manifiesto la gran aceptación que han tenido entre los ciudadanos los nuevos contenidos del Museo de Paleontología, que viene incrementando exponencialmente sus visitas desde la inauguración de la tercera fase; y también del Museo de las Ciencias, con la nueva sala de Los Tesoros de la Tierra.

No obstante, ha afirmado que la buena marcha de estos espacios no sólo tiene que ver con la calidad de lo expuesto sino con los servicios y actividades complementarias que se ofrecer y que resultan muy atractivas para el público, como las visitas guiadas, los talleres para niños, etc.

En este punto, ha puesto en valor la labor que desarrollan los museos gestionados por la Junta de Comunidades en Cuenca, pues son “centros de referencia para los propios conquenses, además de un importante reclamo turístico”.

II Olimpiada EntreREDes

El viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, ha hecho estas declaraciones en el Museo de las Ciencias donde ha querido participar en la entrega de premios de la final de la II Olimpiada EntreREDesl, organizada por el Museo y Red Eléctrica de España.

Un total de 14 centros educativos de toda la región han participado en la final de este concurso escolar que pone a prueba los conocimientos de los alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO, aunque finalmente los ganadores han sido, en 2º de ESO, el IES Consaburum de Consuegra (Toledo); en 3º de ESO, el IES Azuer de Manzanares (Ciudad Real) ; y en 4º de ESO, el IES San Blas de Añover del Tajo (Toledo).

Junto a Carrascosa tan estado también Roberto Arranz, Delegado Regional de la Zona Centro de Red Eléctrica de España; Mª Ángeles Martínez, directora provincial de Educación, Cultura y Deporte, y Santiago Langreo, el director del Museo.