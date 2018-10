Los médicos forenses encargados de realizar el examen psiquiátrico a Patrick Nogueira concluyen en su informe de imputabilidad que no manifestó ningún atisbo de arrepentimiento cuando el preguntaron sobre los hechos sino que dijo que no estaba arrepentido y que no era capaz de tener ningún sentimiento, aunque en su declaración en el juicio si pidió perdón.