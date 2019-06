En su sexta edición esta iniciativa, que el año pasado batió récord de asistencia, contará por primera vez con tres escenarios, Dulcinea, Rockcinante y Basik, y un cartel formado por 17 bandas de prestigio nacional y de denominación de origen La Mancha.

Anaut y The Sweet Vandals, Beluga, The Gagarins, Shiva, Tears in Rain, The Niftys, Sugarcrush, Fuel Grass, Trío Bravo, James Vieco Band, La Vil Canalla, Mamita Papaya, Gorka Capel, Sambasores, Alhora y No Procede serán los encargados de dar vida al festival que se ha convertido en referente de la música emergente manchega.