La compañía Carl Zeiss Vision va a lanzar el próximo 1 de mayo las ‘Lentes Zeiss’ transparentes que, gracias a su ‘Tecnología UVProtect’, protegen al “cien por cien” de la radiación ultravioleta del sol, según ha informado la directora de Márketing de la compañía, la talaverana Laura Rocha, durante el 25 Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica (OPTOM 2018).

En concreto, las lentes elevan hasta los 400 nanometros (nm) la protección contra los rayos ultravioletas, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija que el estándar de protección en los 380 nm. Una medida que, tal y como ha avisado Rocha, provoca que se esté perdiendo el 40 por ciento de protección.

“El material más convencional y más vendido en España, incluido para los niños, tiene la protección más baja contra los rayos ultravioleta. Sin embargo, nuestras lentes transparentes incrementan el estándar de protección ofreciendo una del cien por cien”, ha recalcado la experta.

Dicho esto, ha advertido de que entre el cinco y el diez por ciento de todos los melanomas se producen en los párpados, y ha asegurado que las nuevas lentes no sólo protegen los ojos sino también la piel que los rodea.

Por todo ello, Rocha ha informado que a partir de ahora todas sus lentes, transparentes y normales, llevarán esta protección, si bien ha asegurado no saber si con esta tecnología se van a encarecer o no sus productos.

LOS NO USUARIOS DE GAFAS TAMBIÉN TIENEN NECESIDADES

Tras la presentación en sociedad del nuevo producto de la marca alemana, Rocha ha explicado a Europa Press que el trabajo de la entidad también se enfoca en “las posibles necesidades que puedan surgir” a raíz de los nuevos hábitos de vida.

De este modo, según precisa, “el hecho de que no tengas la necesidad de utilizar gafas no quiere decir que tus ojos no sufran”. “Los hábitos que tenemos conllevan que el ojo se fatigue de una forma más exagerada. En la parte de diagnosis es fundamental, y muchos ópticos tienen más cuidado a la hora de meter más tecnología para hacer revisiones de retina o actuaciones que pueden llevar a detectar enfermedades silenciosas, y eso no discrimina si tienes gafas o no”.

Según su argumento, Zeiss sigue investigando y trabajando en las posibles nuevas necesidades a nivel visual que pueda tener cualquier persona más allá de si es usuaria de gafas o lentes.

“El mensaje que Zeiss intenta transmitir está enfocado en prevención, en romper este tópico de que cuando alguien ve bien no necesita ir a una óptica. Ahora hay necesidades que se están dando incluso para personas que no necesitan gafas como el entorno digital, ya que no llevarlas no significa que tus ojos no se cansen si están delante de una pantalla 12 horas”, ha detallado.

Tras las últimas innovaciones introducidas en el mercado por el líder óptico en relación a la mejor visión a la hora de conducir o a la prevención de los problemas ocasionados por la luz digital, Rocha ha avanzado que la marca seguirá apostando por la innovación. “Asumimos esta responsabilidad”.

Tal y como ha explicado, está habiendo una “polarización” a la hora de consumir productos ópticos. “Los estudios de mercado demuestran que un 45% de los consumidores están dispuestos a pagar más si comprenden lo que pueden hacer los cristales por sus ojos”.

En Zeiss tienen un plan y por eso sus áreas de investigación “están a tope”. Por ello, ha avanzado que “muy pronto” habrá más novedades que presentar y, sin desvelar cuáles, ha indicado que habrá especial atención en el cuidado de la salud ocular de los más pequeños.