El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha criticado que “el balance del año 2017 que se puede hacer de Page es el de un político ocupado por sus innumerables líos internos de partido y el reparto de cargos y sillones en el Gobierno, mientras que ha estado totalmente despreocupado por trabajar por y para nuestra tierra”.

“Es triste que 2017 pase a la historia por ser un año en el que Page haya estado únicamente centrado en las disputas internas del PSOE, primero apoyando a Susana Díaz y prometiendo irse si ganaba Pedro Sánchez -algo que incumplió- y después intentando sobrevivir en el PSOE de Castilla-La Mancha.

En este punto, ha recordado que Page no cuenta con el apoyo de muchos militantes del PSOE de nuestra región, que no confían en él. Además, ha asegurado que Page ha perdido algunos congresos provinciales donde no se ha elegido a los secretarios generales que él respaldaba.

“Como presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Page ha estado preocupado únicamente de las disputas con Podemos durante el año pasado, una serie de problemas con sus socios que se han solventado incrementando el número de asesores, vicepresidentes, altos cargos y consejerías para recolocar a los de la formación morada”.

Por todo ello, Nuñez ha asegurado que a Page solo le importa la supervivencia política y el reparto de sillones con Podemos, en lugar de trabajar por el bien de nuestra tierra, por solucionar las bochornosas listas de espera sanitarias que hay ante la falta de inversión en este sector o dar respuesta a los miles de dependientes que sufren las promesas incumplidas de Page”, ha concluido.