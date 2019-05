El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha explicado esta tarde su intención de crear una Consejería de Familia como parte de su apuesta para que la familia sea un elemento vertebrador de la sociedad, con medidas que facilitarán a cualquier pareja joven que pueda vivir en Castilla-La Mancha.

Así lo ha dicho esta tarde en Illescas (Toledo) durante un mitin junto a la candidata a la alcaldía de la localidad, Alejandra Hernández, con quien se ha comprometido a colocar a Illescas y a La Sagra como un referente de la logística para seguir así impulsando su desarrollo económico y su generación de empleo.

También allí ha se comprometido a crear una Consejería que sustituya a la que Page ha creado para colocar a la gente de Podemos y no tienen competencias, como es la de Garantías Ciudadanas, “nosotros vamos a tener una consejería que trabaje por algo relevante y fundamental para la sociedad, como es la familia, porque creemos que es el epicentro de la vida”.

Un departamento que, tal y como ha avanzado el candidato popular, se encargará de articular una serie de políticas para ayudar “a las familias a que vivan mejor y que gestionará medidas concretas y reales, como bajadas del IRPF”, pues Núñez pretende que “los castellanomanchegos tengan más dinero en el bolsillo y lo gasten con libertad en lo que quieran”.

“Vamos a aplicar bonificaciones especiales a aquellas familias jóvenes menores de 35 años que decidan tener hijos así como desgravaciones fiscales, porque hay que ayudarles a que tengan hijos y contribuir de este modo al aumento de la natalidad”, ha señalado.

También ha destacado que su Gobierno recuperará “las ayudas a la maternidad para que sea más fácil tener hijos en esta región y que las familias quieran criar a sus hijos en esta tierra” e igualmente implementará “ayudas para las familias numerosas”.

En materia educativa, Núñez ha garantizado que “al final de la legislatura habremos conseguido universalizar la educación infantil de 0-3 años y que sea gratuita para que cualquier familia pueda llevar a sus hijos a una escuela infantil desde su nacimiento”. En este sentido, ha dicho que “durante el tiempo que tardemos en que esto se produzca, bonificaremos en el IRPF los gastos de la educación de cero a tres años”.

En el mismo capítulo de enseñanza, el candidato ha defendido que su Gobierno dará “libertad para que los padres decidan qué quieren hacer con el futuro de sus hijos”, pues “nosotros no queremos adoctrinar a sus hijos”. “También vamos a facilitar que elijan donde quieren escolarizarlos, por lo que eliminaremos las zonificaciones y extenderemos el Bachillerato a la educación concertada”, ha apuntado, “apostando también por la educación pública, que queremos que sea de calidad, dinámica, de moderna, digitalizada y bilingüe”.

Por ello, según Núñez, “quien quiera una Castilla-La Mancha con liderazgo en España, que tenga un Gobierno preocupado por el empleo, por el bienestar social, por las oportunidades para nuestros jóvenes, tiene que votar al Partido Popular el próximo domingo”. “Todo esto no lo puedo hacer solo, quiero hacerlo con todos y el domingo tenemos la oportunidad histórica conseguirlo”, ha dicho.

Núñez ha asegurado que “nunca me he sentido tan fuerte, tan preparado y con tantas ganas de gobernar esta tierra con un proyecto de ilusión y compromiso en el que me dejaré la piel, con humildad, con honestidad y con esfuerzo, para gobernar para vosotros y sobre todo con vosotros” pues “entre todos podemos llevar a nuestra tierra a sus mejores cotas históricas de bienestar, de empleo, de oportunidades”.