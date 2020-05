El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha mantenido este lunes una videoconferencia con los medios de comunicación de la región para hacer balance de la situación actual derivada de la crisis sanitaria y económica del coronavirus.

Durante su intervención, Núñez ha recordado que incluso antes del inicio de la pandemia, el 11 de marzo, el Partido Popular de Castilla-La Mancha se puso a disposición del Gobierno “para lo que fuera necesario” con el objetivo de “salvar vidas y plantear medidas para la recuperación económica, la finalización del curso escolar o la protección del tercer sector”, manteniendo además reuniones periódicas con casi 500 asociaciones, colectivos y asociaciones de cara a recoger sus necesidades.

Así, ha recordado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha elaborado un documento con 200 medidas en base a esas reuniones con colectivos que ha trasladado al Gobierno regional “que decidió dejar de contestar a las preguntas y cortar las comunicaciones con el PP de C-LM”.

A pesar de ello, Núñez afirma que el Partido Popular de Castilla-La Mancha “no ha dejado de trabajar” para plantear un plan para la recuperación de la región, para lo que exigen una nueva Ley de Presupuestos que pueda ser de utilidad para los ejercicios 2021 y 2022 y que se encamine a garantizar la atención sanitaria, el sistema educativo, plantear la recuperación de los sectores económicos y garantizar la ayuda al tercer sector.

Además, para su elaboración, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha exigido al Gobierno regional “una escucha activa” de los colectivos vinculados con la sanidad y con representantes de los sectores económicos. Así mismo, también reivindica información sobre las previsiones económicas para Castilla-La Mancha de cara a los próximos meses y una “fotografía fija” de la región.

Por otro lado, en materia sanitaria, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha pedido test masivos para toda la población y en especial en la Atención Primaria, prestando especial atención a las residencias de mayores.

“Es inconcebible que un Gobierno decida no dar información, eso se llama totalitarismo”

Durante su intervención, el presidente del Partido Popular, Francisco Núñez, se ha referido a la petición de la comisión de investigación presentada por su agrupación de cara a aclarar la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha una vez superada la crisis sanitaria.

“Nunca he entendido el porqué de esa actitud beligerante de García-Page cuando hemos pedido algo tan sencillo como conocer qué ha pasado y como se ha gestionado la crisis en Castilla-La Mancha. La última vez que se aprobó una Comisión de Investigación fue para aclarar el incendio de neumáticos en Seseña, eso, creo, es menos grave que una pandemia sanitaria que ha provocado miles de muertos en Castilla-La Mancha. ¿Cómo no vamos a querer dar transparencia a algo tan importante como la gestión del coronavirus?”, ha explicado.

Además, en relación con lo anterior, apunta que, el Gobierno de Castilla-La Mancha, “con un nerviosismo preocupante decidió dejar de darnos cada mañana el parte sanitario o de convocarnos a una reunión semanal, ¿por qué se pone tan nervioso cuando pedimos información?, es inconcebible que un Gobierno decida no dar información y no hacerlo tiene un nombre y se llama totalitarismo”.

“El PP de C-LM sigue con la voluntad política de construir una estrategia común para la recuperación de nuestra tierra”

A pesar de ello, Francisco Núñez ha asegurado que “la actitud del PP es clara y transparente”. Así, ha señalado que “nosotros queremos participar de los acuerdos necesarios para garantizar la sanidad, la educación y plantear una recuperación económica. No tengo intención de hacerme ninguna fotografía con García-Page, pero tengo la voluntad política de construir con el conjunto de la región una estrategia común para la recuperación de nuestra tierra”.

“El Gobierno de Page, en un ejercicio de oscurantismo, se niega a darnos información”

Durante la videoconferencia, Francisco Núñez también ha felicitado al conjunto de la región por pasar a la fase 1 de desescalada. Albacete, Toledo y Ciudad Real se suman este lunes, 18 de mayo, a la fase 1 de desescalada de la que Guadalajara y Cuenca ya disfrutan desde hace una semana más.

En relación con lo anterior, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha lamenta que el Gobierno regional no ofrezca a los partidos de la oposición la información relativa a los criterios que cumple la región para las distintas fases de desescalada: “Es inadecuada la forma en la que hace unas semanas el Gobierno decía que Castilla-La Mancha estaba preparada para pasar de fase, algo que generó falsas expectativas a empresarios y fue un jarro de agua fría. Me encantaría poder valorar la situación epidemiológica conociendo la información, pero el gobierno de Emiliano García-Page no nos contó qué habían argumentado hace una semana al gobierno de Pedro Sánchez, ni nos ha contado porqué dos provincias pasaron a la fase 1 y el resto no lo hicieron, eso es falta de transparencia y oscurantismo. Son cuestiones que podríamos conocer en Comisión Parlamentaria pero el gobierno de Emiliano García-Page, en un ejercicio de oscurantismo, se niega a darnos esa información”, ha destacado.

Además, ha apuntado de, cara a las sucesivas fases, “soy partidario de que la desescalada se produzca con garantía, con test masivos para la población y reforzando la atención primaria, con transparencia e información veraz y planificando una desescalada segura”.

El PP de C-LM pide a Page que decrete luto oficial por los más de 2.800 muertos durante la pandemia

En otro orden de asuntos, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha pedido a García-Page que decrete el luto oficial por los más de 2.800 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la región: “Es vital que esa muestra de respeto hacia quienes nos ha dejado se produjera a modo de luto oficial. No sé qué le ha hecho el conjunto de la sociedad a Page para que la desprecie de esa manera, negándose a decretar el luto oficial”.

“Es momento de salir del estado de alarma”

Por último, y en relación con la petición de la quinta prórroga del estado de alarma, esta vez de un mes, por parte del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha dejado claro que “nosotros no vamos a apoyar más prórrogas del estado de alarma, lo ha dicho con claridad Casado porque hemos dado alternativa de hasta cinco leyes que pueden sustituir el estado de alarma con el mismo rigor y eficacia. Creemos que aunque el PSOE, Sánchez y Page se sienten cómodos con el estado de alarma tratando de limitar derechos, es el momento de salir del estado de alarma y aplicar medidas legales”.