Ha comenzado este bloque el candidato de Unidas Podemos a la Junta, José García Molina, que ha defendido, además de la cuota cero para autónomos, imitando el modelo francés, “para que no paguen cuotas o impuestos hasta que tengan beneficios”, medidas positivas para que los opositores estén en igualdad de condiciones.

En materia de empleo ha admitido que todos quieren “las mismas cosas” pero la diferencia es cómo se consiguen, si es empleo público o privado, indicando que el único partido que integra empleo y sostenimiento es su formación. A su juicio, el modelo del PP “ya lo conocemos” —es el de “explotar a la gente y convertir a Castilla-La Mancha en un vertedero”, porque crean “mucho empleo temporal y precario”— y el de Ciudadanos “es igual”.

García Molina ha incidido en que el empleo “tiene que ser más estable”, sobre todo en el mundo rural, y ha destacado que nadie hable los problemas laborales en Geacam, los de los “miles de interinos que llevan años y décadas en una situación vergonzosa” y los de los conductores de ambulancias.

De su lado, Emiliano García-Page ha remarcado su compromiso electoral de crear 100.000 empleos en los próximos años, pero ha incidido en que “el empleo no lo tienen que crear los políticos”. “Yo quiero miles más de médicos” estaba comentando cuando ha sido interrumpido inmediatamente por el candidato del PP, que le ha criticado los distintos planes que ha prometido y no ha cumplido.

“No me ha dado tiempo de iniciar mi razonamiento, sé que sólo va a hablar de mí, pero no de Cospedal, cuando destruyeron más empleo que toda España”, le ha contestado el candidato socialista, que ha destacado que “los datos son evidentes”. “Es imposible que me cuestione, lo que es incontestable es que hay más empresas que había y somos los que más hemos creado empleo juvenil”, ha intentado zanjar García-Page.

RÉCORD DE RIQUEZA GENERADA

No obstante, y sobre los 100.000 nuevos empleos que compromete García-Page, el candidato del PP ha comentado: “No dice 200.000 porque hoy es lunes, si fuera martes diría otra cosa, sabe que es mentira, que no ha cumplido el programa de empleo”, y ha recordado que los presupuestos con los que trabaja el Gobierno central del PSOE “son los del PP”.

“Hemos batido el récord de riqueza generada en toda nuestra historia”, ha concluido García-Page, que ha subrayado que él pactó con empresarios y sindicatos, y se ha mostrado seguro de que “el empleo en esta región si alguien se lo ha tomado en serio” desde los planes de empleo a la consolidación de oferta pública “es quien les habla”.

Paco Núñez, que ha sido el primero en agotar su tiempo en el primer bloque, ha comentado que cuando oye hablar al presidente “parece que todo va genial pero Castilla-La Mancha no ha aprovechado la salida de la crisis”, destacando que su formación quiere “aplicar una verdadera revolución” y “ser polo de captación de inversiones”.

BAJADA DE IMPUESTOS

También se ha comprometido a bajar impuestos como el de sucesiones y donaciones y bajar el de patrimonio, introducir deducciones en comercios a la cuota de autónomos y eximir de esa cuota a los nuevos emprendedores, así como un plan para los jóvenes que quieran formación.

A García-Page le ha achacado haber retrasado “deliberadamente” el concurso de traslados “porque lo que quieren realmente es despedirlos y no quería que fuera en campaña” pero García-Page le ha pedido que “no se invente”.

De su lado, la candidata de Cs a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, ha lamentado la situación que tiene esta región, apostando desde su formación por “una economía competitiva que garantice la prosperidad y facilite empleo estable y de calidad; fomentar el tejido industrial, promover la producción” y no olvidar otros sectores tradicionales de Castilla-La Mancha como el comercio y artesanía.

A su juicio, es “imprescindible dinamizar” la oferta turística porque hay “elementos muy potentes” en este ámbito en la región. Además, ha abogado por “reducir la asfixiante deuda que merma la capacidad de desarrollo” de esta región. “No vamos tan bien señor Page”, ha espetado al socialista, añadiendo que la Junta tiene que tener coordinación con ayuntamientos y con el Gobierno estatal

En este punto, Picazo ha mostrado varios gráficos —hasta este punto ha sido la primera en usar algún elemento para apoyar su argumentación— sobre la deuda per cápita de la región, que se sitúa, según ha comentado, en 7.250 euros por cada castellano-manchego, sobre empleo femenino y sobre juvenil.

“EL PRESIDENTE ES USTED”

“Dígaselo a este señor”, la ha interrumpido García-Page cuando ha dado el dato de deuda señalando a Núñez, que ha respondido: “el que es el presidente es usted”.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Daniel Arias, ha manifestado que “el empleo lo crean las personas, los autónomos que todos los días se levantan”, destacando que “más del 50 por ciento de las empresas de la Comunidad Autónoma son autónomos, defendiendo que “no solo se cree empleo sino que se cree riqueza”.

Tras aportar algunos datos de nacimiento y baja de empresas que evidencia “un crecimiento prácticamente nulo o residual” de las mismas, ha lamentado que se les ponga trabas fiscales y burocráticas y a hacer de la región “una zona atractiva”. En su opinión, para ser de las mejores de España “la región no es favorecida”, convencido de que el “problema” es que “ha estado gobernada por el PSOE. Este es el problema de la región.

García-Page, que le ha cortado en este punto para instarle a informarse “mejor de los datos”, a lo que Arias ha respondido: “Yo creo que los tengo bien, los he sacado de organismos públicos”; ha querido intervenir de nuevo posteriormente, pero ya había agotado su tiempo de intervención.

Este hecho lo ha aprovechado el candidato de Vox para añadir que a García-Page “le gusta decirle a todo el mundo lo que tiene que decir”, avisando: “a mí no me lo diga”. “No me lo diga a mí, ¿o es que gobernaba yo?, ¿o es que ha gobernado Vox anteriormente?”, se ha preguntado.

A mitad de la intervención de Arias y, antes de quedarse sin tiempo, el candidato del PSOE a pedido “a todos” que no hablen mal de la región. “Yo no lo voy a permitir de mi gente, una cosa es meterse con el Gobierno pero decir cómo estábamos hace cuatro años y cómo han cambiado las cosas es incontestable. Esta región ha crecido entre las primeras del país, nos queda mucho, muchísimo y si ayudan ustedes mucho más”.