A preguntas de los medios, Núñez ha aconsejado a García Élez que “trabaje porque en Castilla-La Mancha haya más agua, por mejorar las carreteras, por aquellos pueblos que, como Tobarra, no tienen depuradora de aguas”.

“Ustedes han sido testigos —ha dicho, dirigiéndose a los periodistas— de las barbararidades que lleva diciéndome una semana García-Page y su gente y yo no he mandado cartas a nadie, me estoy dedicando a trabajar por los castellano-manchegos a través del PP”, ha añadido.

PIDE A HERNANDO QUE SE PREOCUPE DE GESTIONAR LA EDUCACIÓN

Por otra parte, el presidente ‘popular’ en la región ha contestado al portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que le pedía este miércoles que se pronunciara sobre la idea del presidente nacional del PP, Pablo Casado, de trasladar las transferencias educativas al Estado, apuntando que debería preocuparse “por gestionar la educación de Castilla-La Mancha de manera correcta y no tener los peores ratios de abandono escolar de España”.

Sobre esta propuesta, Francisco Núñez ha considerado que se está trabajando por el PP a nivel nacional y que los ‘populares’ castellano-manchegos irán de la mano de la dirección del partido para ver de qué manera se podría plantear dicha propuesta.