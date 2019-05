Anuncia propuestas en favor de la tauromaquia, como recuperar los Premios Regionales de Tauromaquia, crear una Red Regional de Municipios por la Tauromaquia, así como impulsar la declaración como Festejos de Interés Turístico Regional aquellos festejos taurinos de acreditada y arraigada tradición

“Tenemos la oportunidad de que Sánchez no cuente con un aliado en Castilla-La Mancha para subir los impuestos 26.000 millones a todos los ciudadanos”, porque el PP quiere que Castilla-La Mancha sea un dique de contención frente a esa subida fiscal

Lamenta que Page “no ha cumplido ni una sola de sus promesas. Ha realizado hasta 1.500 anuncios, y no ha cumplido ni uno solo de ellos. Y una persona que no tiene palabra y no es de fiar no puede ser presidente de Castilla-La Mancha”

17, mayo, 2019.- El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido hoy el apoyo para el Partido Popular en las próximas elecciones del 26 de mayo porque “tenemos el gran proyecto para nuestra tierra, donde hay sitio para todos los castellano-manchegos”.

Así se ha pronunciado hoy Núñez, en un mitin ofrecido en El Casar (Guadalajara), donde ha resaltado la gestión del alcalde del municipio, José Luis González Lamola, de forma responsable y eficaz y pegado al terreno y, por ello, ahora puede anunciar nuevas propuestas para seguir mejorando la vida de los ciudadanos.

Page incumple todas sus promesas

Frente a ello, Núñez ha lamentado que Page “no ha cumplido ni una sola de sus promesas. Hasta 1.500 anuncios ha realizado, y no ha cumplido ni uno solo de ellos. Y una persona que no tiene pablara y no es de fiar, no puede ser presidente de Castilla-La Mancha”.

Ahora, -ha continuado-, Page está prometiendo las mismas cuestiones que hace cuatro años y que no ha cumplido, pero lo que es más grave es que está prometiendo en campaña electoral asuntos que no lleva en su programa electoral, como es el caso de la Dirección General de Autónomos.

Paco Núñez ha lamentado que en Castilla-La Mancha “estamos creciendo por debajo de la media nacional –un 2%, frente al 2,4% de la media de España-, así como, frente a la creación de empresas esta legislatura de comunidades como Madrid, donde se han generado 2.260 empresas, o 1.170 en Valencia, en Castilla-La Mancha ha habido un saldo de 334.

Además, en estos cuatro meses, somos la comunidad donde más número de autónomos se han ido al paro por la presión fiscal que han impuesto Page y Podemos, ha lamentado, al tiempo que ha denunciado que Page no haya querido poner en marcha el convenio sanitario con la Comunidad de Madrid, para que los pacientes de nuestra tierra puedan acceder a la sanidad más cercana.

En relación con la gestión de Page en Sanidad, Núñez ha denunciado que somos la segunda región donde más se espera para una operación y, mientras tanto, “Page ha dicho esta semana que los datos de las listas de espera sanitarias son históricos, porque afirman que hay 100.000 personas esperando, pero los profesionales nos dicen que habría 300.000 personas esperando una prueba diagnóstica, una consulta, o una operación en nuestra tierra”.

Además de ello, Paco Núñez ha lamentado que el Gobierno de Page pactó con Podemos que no pueda haber sacerdotes en hospitales y residencias, así como pactó atacar la educación concertada, y modificó la ley de caza junto a Podemos y los ecologistas de espaldas al sector.

No queremos que nuestra región tenga un aliado de Sánchez para subir impuestos

Por ello, ha asegurado que “tenemos la oportunidad de que Sánchez no tenga un aliado en Castilla-La Mancha para subir los impuestos 26.000 millones a todos los ciudadanos”, porque el PP quiere que Castilla-La Mancha sea un dique de contención frente a esa subida fiscal.

Frente ello, ha señalado que el PP apuesta por bajar los impuestos a los castellano-manchegos, como el de Sucesiones, Donaciones o Patrimonio; tal y como ha hecho el PP en Andalucía, así como ha manifestado que la primera medida que tomaremos cuando lleguemos al Gobierno de Castilla-La Mancha será dotar del presupuesto necesario a la sanidad pública para reducir las listas de espera un 50% en los seis primeros meses.

Compromiso del PP con la tauromaquia

De otro lado, Núñez ha resaltado el compromiso del PP con la tauromaquia, tal y como recoge el programa de la formación para las próximas elecciones autonómicas, “porque repercute en la economía de nuestro pueblos y, además, el PP cree en la libertad”.

Por ello, ha anunciado que vamos a recuperar los Premios Regionales de Tauromaquia para reconocer la labor de los profesionales de los diferentes sectores de la Tauromaquia en Castilla-La Mancha, así como crearemos una Red Regional de Municipios por la Tauromaquia, de la que formen parte los municipios de la región con acreditada y arraigada tradición taurina y que apuestan por su mantenimiento y promoción, así como impulsaremos la declaración como Festejos de Interés Turístico Regional aquellos festejos taurinos de acreditada y arraigada tradición, que son seña de identidad del municipio o comarca donde se celebran.

El PP apuesta por nuestros pueblos

Además de ello, ha resaltado que el PP es el partido que defiende a nuestros agricultores y ganaderos, así como apuesta por que nuestros pueblos no pierdan su tejido comercial y, para ello, pondremos en marcha ventajas fiscales en la renta y en las cuotas de autónomos para garantizar su presente y su futuro.

También, –ha continuado- suprimiremos, durante los dos primeros años, la cuota de autónomos a jóvenes menores de 30 años que decidan abrir un negocio y, en los dos siguientes, se bonificará la cuota.

Por último, el presidente del PP castellano-manchego ha asegurado que “nosotros no vamos a tener vicepresidencias para Podemos” y, frente a ello, vamos a crear la Consejería de Familia, ha concluido.