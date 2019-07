En una entrevista a CMMedia, recogida por Europa Press, Núñez ha explicado que se trata de una mesa de diálogo en la que “la voz cantante” por parte del PP la lleva la secretaria regional de los ‘populares’ castellano-manchegos, Carolina Agudo, y que en este ámbito su partido habla con el PSOE “con normalidad”.

“Es algo que los castellano-manchegos deben saber y deben de saber con orgullo, que el PSOE en el Gobierno y el PP en la oposición tienen una mesa de diálogo abierta permanente, creo que es positivo”, ha manifestado.

Preguntado si el PP ha dejado, con él al frente, atrás su pasado en la región, el presidente regional de los ‘populares’ castellano-manchegos ha señalado que cuando alguien asume el liderazgo de cualquier tipo de organización tiene que hacer dos cosas: marcar su impronta y coger todas las cosas buenas del pasado.

“En esta nueva época quiero trasladar a los castellano-manchegos esta voluntad de pacto, diálogo, acuerdo y de estabilidad; y de que el PP sea una herramienta útil para mejorar la vida de los ciudadanos de la región. En eso estamos trabajando”, ha argumentado.

PARTIDARIO DE LOS ACUERDOS

Con todo, se ha mostrado partidario de llegar a futuros acuerdos con el Gobierno regional que presidente Emiliano García-Page en diferentes materias como la reforma del Estatuto de autonomía, agua o financiación autonómica. “Por nosotros que no quede”, ha indicado.

Así, Núñez ha señalado que los acuerdos alcanzados en el último pleno de las Cortes sobre la eliminación de la limitación de mandatos o la recuperación de los sueldos de los diputado regionales es el camino que su formación quiere seguir.

En concreto, el responsable de los ‘populares’ castellano-manchegos ha reiterado que el PP quiere estar a favor de la reforma del Estatuto de autonomía para blindar la política social, la política educativa y la política sanitaria.

Además, sobre agua, ha indicado que también quiere pactar para garantizar que el sea un derecho y una herramienta para e crecimiento y la fortaleza económica de Castilla-La Mancha. “Ojalá que en la próxima campaña electoral no sea materia de campaña porque se haya convertido en un elemento de generación de oportunidades riqueza y valor, y no andemos con esos enfrentamientos porque hayamos conseguido un acuerdo que garantice el agua para la región”.

Finalmente, sobre financiación autonómica, tras asegurar que la región está infradotada económicamente, ha apuntado que el PP va a estar del lado del Gobierno autonómico para pedir más dinero para Castilla-La Mancha. “En aquellas cuestiones que sean buenas y sean asuntos de estado desde el punto de vista autonómico, el PP va a estar a favor”.

CS ESTÁ BUSCANDO SU SITIO

Preguntado por el papel de Ciudadanos en el Parlamento regional, Núñez haafirmado que este partido no puede liderar la oposición en la región porque no tiene ni los votos ni los diputados para hacerlo. “Es una cuestión de matemáticas y no de voluntad política. El que tiene el triple de votos y de diputados para liderar la oposición es el PP”.

“A partir de ahí, desde el trabajo y la educación, uno puede o no hacerse más o menos referente y yo creo que Cs está buscando su sitio porque ha empezado la legislatura muy mal dando gobiernos al PSOE en Ciudad Real, Albacete o Guadalajara”, ha dicho, para criticar que la dirección del partido naranja “ha traicionado” a gran parte de su electorado porque ha estado hablando en campaña de que era un partido de centro derecha y finalmente se han entregado “a los brazos” del PSOE.

Por eso, bajo su punto de vista, “es muy difícil” liderar la oposición cuando en las decisiones de políticas de calado se ha entregado “a los brazos” del PSOE. “A partir de ahí estoy viendo una falta de coherencia importante como criticar la recuperación de salarios y votar luego a favor. Hay que ser mucho mas coherente en política y la gente está harta de la incoherencia”, ha concluido.