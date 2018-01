“Para el diputado regional, no es bueno que un partido político, el segundo más importante de Castilla-La Mancha, se haya convertido en una auténtica oligarquía familiar, en la que prevalecen las relaciones de parentesco sobre la valía de las personas”

El diputado regional y presidente del PP de Albacete, Francisco Nuñez, ha asegurado que “el PSOE de Castilla-La Mancha es un partido de dos cuñados y dos hermanos, en clara referencia a los dos principales mandatarios de la formación política regional-Emiliano García Page y su segundo, Sergio Gutiérrez- y sus dos familiares directos (el cuñado de Page, Fernando Mora y el hermano de Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez)”.

Para el diputado regional, “no es bueno que un partido político, el segundo más importante de Castilla-La Mancha, se haya convertido en una auténtica oligarquía familiar, en la que prevalecen las relaciones de parentesco sobre la valía de las personas”.

“El PSOE está en manos de un personaje que lleva subido en un coche oficial desde los 23 años y que, como no se fía de los demás políticos de su partido, ha puesto de jefe de los socialistas en el parlamento regional a su cuñado, que hasta se sienta en el sitio del presidente cuando éste no está”, ha declarado el presidente provincial del PP albaceteño.

El diputado popular manifestaba que “no es de recibo que estas personas, que encima no ganaron las elecciones, decidan sobre la vida de los castellano manchegos, y que, además creen una endogamia familiar para que nadie tosa en el PP”.

“Porque Sergio Gutiérrez, al que Page le ha nombrado como nuevo dos del PSOE, lleva cobrando más de 9.000 euros al mes desde los 27 años. Lleva ocho años sin pisar Castilla-La Mancha y no sabe en qué provincia está Alatoz o Herrería, por no saber, no sabe si son de Castilla-La Mancha” ha explicado Núñez.

Subidos en el coche oficial

Para el representante del PP castellano manchego, “lo que de verdad une a Sergio Gutiérrez con Page es que desde que acabaron los estudios se han subido al coche oficial y se han apuntado a la nómina pública, mientras que otros muchos castellano manchegos, algunos que también se han dedicado a la política en el PP o en el PSOE, tuvieron que ponerse a trabajar desde muy jóvenes para sacar adelante a sus familias con el sudor de su frente”.

“El hermano del secretario de Organización es Álvaro Gutiérrez es el secretario general del PSOE en Toledo y presidente de la Diputación, y Page le ha nombrado en el último Congreso representante del PSOE en el Comité Federal del PSOE. Gutiérrez es presidente de la Diputación de Toledo a pesar, también, de haber perdido su partido las elecciones en la provincia, tras llegar a un pacto con el representante de Ciudadanos, un antiguo militante del PSOE”.

“Álvaro Gutiérrez, con una amplia trayectoria en cargos del PSOE de las instituciones gobernadas por este partido, se vio en vuelto en el “caso de Amacam”, en que había presuntas irregularidades de las ayudas concedidas a la Asociación de Microempresas y Autonómos de Castilla-La Mancha, entre 2007 y 2009 del programa Innoempresa y que ascienden a 77.015 euros. Álvaro Gutiérrez, secretario general del PSOE en Toledo era en esa época el director general de Promoción Empresarial y Comercio de la Junta”.

“Fernando Mora, cuñado de Page y funcionario del PSOE a nivel nacional, ha sido noticia hace unos meses por monopolizar la voz del PSOE. La agencia de noticias “Europa Press” publicó hace tres meses y medio que Mora acumuló más de 70 intervenciones en las Cortes replicando al PP, restando protagonismo a la portavoz del PSOE en el Parlamento, y es que Page solo se fia de su cuñado para defenderle”, ha concluido Núñez