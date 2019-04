El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado hoy la necesidad de aunar el voto en torno al proyecto que lidera Pablo Casado porque “sólo con el Partido Popular podemos conquistar el futuro de España tal y como la conocemos y garantizar un horizonte de oportunidades en el que se proteja lo que nos importa, como nuestras tradiciones y a nuestros pueblos”.

Así lo ha dicho Núñez esta tarde durante un mitin en Albacete que ha compartido con el expresidente del Gobierno José María Aznar, lo que ha calificado de “un inmenso honor porque ha sido un referente no sólo para el PP y para España, sino para la política europea e internacional”, pues su trabajo “sentó las bases de la España del crecimiento, del futuro y de las oportunidades”.

Recordando sus logros para el país durante los años que estuvo al frente del Gobierno, Núñez ha dicho querer para España un Gobierno como han sido los del PP, “con ministros serios y responsables”, y liderado por “el mejor, que es Pablo Casado”. Por ello, ha advertido de que es fundamental “que aunemos el voto en torno al PP y a Casado”, porque es “la única alternativa real, no hay otra, a un Gobierno de Sánchez con los independentistas catalanes, con Bildu y con Podemos”, lo que a su juicio sería un escenario letal para los intereses de España y de Castilla-La Mancha.

El líder del PP regional ha confesado que se afilió al PP “motivado por el liderazgo de Aznar”, si bien, ha explicado al expresidente del Gobierno como “por una cuestión de edad nunca pude votarte, porque las primeras que voté fueron en 2004”. “Tampoco pude votar en las primeras elecciones de la democracia española, las de la Transición”, ha dicho Núñez, señalando que desde aquéllas no ha habido ninguna tan trascendental para España como lo serán las del domingo, porque está en juego el modelo de país construido durante estos 40 años.

José María Aznar participa en un acto del PP en Albacete.

España en color

Y es que, a su juicio, tenemos que elegir entre todos “si queremos continuar construyendo una España de futuro, oportunidades y de riqueza, una España en color y no en blanco y negro, como la ha pintado Sánchez en sus carteles electorales, o entregarla a quienes quieren romperla”, por lo que, ha recalcado, “quien no quiera que gobierne Sánchez y el PSOE en coalición con esas fuerzas, el domingo tiene que votar al PP y a Casado”.

“Yo quiero que mis hijos vivan en una España que genera empleo, apuesta por el crecimiento, por una posición firme en Europa y el mundo, yo quiero que mis hijos vivan en una España democrática y de libertades, y no que tenga que vivir en un país que se hace pedazos por la irresponsabilidad del peor presidente del Gobierno de la historia, que se llama Sánchez”, ha asegurado Núñez, “por eso hay que echar a Sánchez a la oposición”.

Así se ha demostrado, ha indicado, en los dos debates en los que hemos visto a un presidente como Casado con principios y con programa, preparado y capaz, que ha demostrado que es lo que España necesita, y frente a él, otros que se dedican a insultar, a vestirse de lo que no son y otro, como Sánchez, que ha demostrado por qué no quería debatir, “cuyo nerviosismo e incapacidad, ha quedado clara”.

Del mismo modo, ha lamentado que no dejara claro “si quiere indultar o no a aquellos que quieren romper España y han dado un golpe de Estado”, no me sorprende, porque aquí en Castilla-La Mancha, el pasado 29 de noviembre, en contra de la propuesta del PP de que no hubiera indultos si los separatistas catalanes eran condenados”

“Queremos una España donde se viva seguro y en la que aquellos que la hacen, la pagan; en la que la prisión permanente revisable se pueda aplicar con todo su contenido; una España donde quien tenga una propiedad no se vea amenazado y que la Ley Antiokupas que ha presentado el PP salga adelante; donde bajen los impuestos; donde sean más competitivas nuestras empresas; donde no se renuncie a pelear por nuestra PAC al contrario que los socialistas de Page y Sánchez, que ya han dicho estar dispuestos a renunciar a un 30%; una España donde se garanticen las pensiones a nuestros mayores, como siempre ha hecho el PP, subiéndolas, con Aznar y con Rajoy; donde los jovenes tengan oportunidades y acceso al empleo”, ha dicho Núñez.

Y para construirla, ha considerado imprescindible “más PP y no menos, porque es un partido valiente, firme y decidido, que siempre ha dado la cara, que siempre ha demostrado que cuando ha gobernado ha hecho las cosas bien y ha generado empleo y oportunidades”.

Serrano y Navarro

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, por su parte, ha mostrado su agradecimiento a Aznar por haber convocado de nuevo “la ilusión y la esperanza”, así como por “evocar el primer milagro económico del PP de 1996 que vino de su mano”, al igual que lo hará Pablo Casado cuando llegue a La Moncloa, de lo que se ha mostrado convencido. Del mismo modo, Serrano ha asegurado que el próximo presidente de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, “que se está pateando la región en una escucha activa y permanente con toda la sociedad civil”, va a “devolver el crédito, la solvencia, la imagen y el progreso a nuestra tierra”.

Asimismo, la candidata número uno al Congreso de los Diputados por la provincia de Albacete, Carmen Navarro ha apelado a la historia del PP, recordando “que ha sido quien ha dado la mayor cota de prosperidad al país”, y ha recordado cómo su artífice fue Aznar, unificando el centroderecha. “La realidad de hoy guarda paralelismo con el proceso histórico que encabezaste, presidente, por eso no es tiempo de dividir esfuerzos y sí de votar unidos en torno al PP, porque es un valor seguro de libertad y democracia, de creación de empleo y de desarrollo económico, y por eso no vamos a dejar el gobierno de la nación en manos de quien no cree en España y quien hace un uso partidista de las instituciones”, ha dicho Navarro, pidiendo “elegir lo mejor para España y para Albacete, y eso lo representa Pablo Casado”.