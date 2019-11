El Ejecutivo autonómico acude un año más a una de las citas internacionales del mercado turístico para ofrecer la amplitud de recursos con los que cuenta la región para la atracción de visitantes, ha informado la Junta en nota de prensa.

Castilla-La Mancha participa como coexpositor de Turespaña, y contará durante la celebración de la feria internacional del sector con dos mostradores propios y una zona propia para la celebración de reuniones con potenciales clientes dentro del stand de España, que cuenta con un espacio de promoción conjunta en la feria.

Además, y con la ayuda de una consultora española que está asentada en Londres, el Gobierno regional ha cerrado un programa de reuniones con turoperadores y agencias de viaje, entre las que se encuentran RWH Travel, Riviera Travel, Trail Finders y Hidden Cultures, entre otras.

Entre el material de promoción que la región difundirá a lo largo de los tres días que dura la World Travel Market se encuentra información sobre la oferta patrimonial y de naturaleza que ofrece Castilla-La Mancha, incluyendo productos específicos del interés del viajero británico como la observación de aves (Birdwatching) o la herramienta 101 Trips in Castilla-La Mancha: Tourism plan for a day in Castilla-La Mancha; la oferta gastronómica y de lugares destacados, tanto los proclamados como Patrimonio de la Humanidad como los espacios naturales protegidos; y la oferta de servicios hosteleros y de empresas de alojamientos en la región, entre otros.