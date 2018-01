CCOO de Castilla-La Mancha “nos alegramos por las personas que durante este mes de diciembre han podido encontrar un empleo, pero nos preocupa enormemente la precariedad que se esconde detrás de los datos”, afirma la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales de CCOO CLM, Mª Ángeles Castellanos.

“Que actividades tradicionales sigan marcando la evolución del empleo en nuestra comunidad autónoma, implica que se producen pocos avances tendentes a la creación de una estructura productiva más estable y no tan estacional”.

CCOO manifiesta que “con triunfalismos no se solucionan los problemas de las personas. Hemos de asumir que la estacionalidad, la temporalidad, el desempleo de mujeres y de jóvenes, o las jornadas parciales no deseadas son realidades muy presentes en nuestra región y se han de tomar medidas tendentes a cambiar estas realidades”.

En una región con más del 37% de la población en riesgo de pobreza no podemos pensar que un leve descenso del desempleo es una buena noticia.

“Vivimos instalados en la precariedad laboral, no solo por la estacionalidad, sino también por la temporalidad que se registra en las contrataciones”, señala Castellanos, quien añade que de la contratación registrada en la región en el mes de diciembre, -que baja hasta los 63.599 contratos, se produce un descenso del -9,53% respecto a noviembre- más del 94% en temporal y solo el 5,85% es indefinida.

Del total de contratos registrados en Castilla-La Mancha durante el 2017, esto es 906.772 contratos, únicamente un 6,06% han sido indefinidos.

Castellanos insiste en denunciar que “el empleo precario no nos sirve, la explotación laboral no puede ser la vía para salir de una situación de crisis. El crecimiento económico no se está trasladando a las personas, es imprescindible que el reparto de la riqueza sea más justo y ello implica más salarios y más servicios públicos de calidad”.

Los datos

2017 termina en Castilla-La Mancha con 178.569 personas en desempleo, lo que supone un leve descenso del 0,23% con respecto al mes de noviembre (- 415 personas) y del -9,95% con respecto a diciembre de 2016 (-19.730 personas).

En noviembre, en Castilla La Mancha 83.234 personas cobraron prestaciones (2.519 más que hace un mes, 3,12%). Atendiendo a estos datos este mes se han quedado sin cobertura de ningún tipo un total de 95.750 personas y la tasa de cobertura se sitúa en el 50,85% en nuestra región.

Por provincias, el paro baja en Albacete (-39; -0,11%) Ciudad Real (-672; - 1,33% ) Cuenca (-100; -0,72% ) y Toledo (-165; -0,26%), y sube en Guadalajara (561; 3,80%). El descenso interanual ha sido generalizado en todas las provincias.

Por sexos, en este mes, el paro desciende entre las mujeres (-920; -0,82%) y sube entre los hombres (+505;+0,75%). Lo que nos deja este mes con un total de 110.807desempleadas y 67.762 desempleados.

Por sectores, este mes el desempleo baja sobre todo en la Agricultura (-1.131), Sin empleo anterior (-698), y en Servicios (-216) y sube en Construcción (+1.146) e Industria (+484).

Entre la población extranjera baja el paro registrado hasta las 19.370 personas (-269 personas con respecto a noviembre).

La contratación registrada en el mes de diciembre baja hasta los 63.599 contratos, se produce un descenso del -9,53% respecto a noviembre. De estos contratos, 3.722 son indefinidos (solo el 5,85% del total) y 59.877 temporales.

En todo 2017 se han registrado 906.772 contratos, de los cuales únicamente un 6,06% han sido indefinidos.

Respecto a la afiliación media a la Seguridad Social 2017 termina con 682.497 personas afiliadas, un leve incremento respecto a noviembre del 0,11%.