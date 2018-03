El acto ha comenzado con las intervenciones del secretario general de CCOO CLM, Paco de la Rosa, la secretaria regional de Mujer e Igualdad de CCOO CLM, Rosario Martínez, y el secretario general de CCOO de Ciudad Real, José Manuel Muñoz, quienes han insistido en hacer un llamamiento a secundar la Huelga de dos horas por turno del 8 de Marzo contra la desigualdad, contra la brecha de género y contra la violencia machista y a participar en las diferentes movilizaciones convocadas en la que va a ser “una jornada de movilización histórica”.

De la Rosa ha afirmado que “se ha prendido una mecha, se ha encendido una llama que ya no se va a apagar hasta que las cosas empiecen a cambiar decididamente, porque tienen que erradicarse la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres”.

“La sociedad está empezando a tomar la calle. Las mujeres han tomado las riendas de esta transformación, si bien la igualdad es cosa de hombres y de mujeres”.

“Mujeres jóvenes, adultas y mayores tienen que ser protagonistas en esta movilización, tienen que gritar que hay que seguir avanzando, hay que decir a los gobiernos y en todos los ámbitos que basta ya”, ha remarcado el secretario regional de CCOO.

Asimismo, ha insistido en llamar a la Huelga y a la movilización el día 8 de Marzo para exigir igualdad. “Una exigencia que tenemos que seguir haciendo el día 9, el 10 y el resto del año, luchando contra el patriarcado y contra un capitalismo que está castigando especialmente a las mujeres”.

“Las personas no pueden resignarse a vivir en desigualdad, tienen que pelear por conseguir una igualdad radical ante las injusticias manifiestas”.

En su intervención, la secretaria regional de Mujer e Igualdad ha asegurado que “este 8 de Marzo va a ser un día histórico, que va a marcar un antes y un después en la reivindicación y en la lucha. Somos muchas, estamos organizadas, tenemos motivos y tenemos la razón. Nunca antes hemos sido capaces de aunar tantas voluntades por un mismo motivo: colectivos, asociaciones, sindicatos, feministas de manera individual y colectiva ”

“Queremos que esta Huelga sea un éxito, lo necesitamos las mujeres para que se haga justicia social. Llevamos cientos de años reivindicando igualdad”.

Martínez ha afirmado que “ya hemos conseguido dos objetivos: que los partidos políticos se posicionen y que el debate salte a las calles, en todos los sitios se habla de los motivos de la Huelga”. Sin embargo, “falta que se pongan en marcha políticas sociales, principalmente en lo que respecta a servicios públicos para el cuidado de menores, mayores y personas dependientes, de modo que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, mantener el puesto y promocionar en igualdad de condiciones que sus compañeros los varones. Necesitamos también políticas que acaben con una brecha salarial cuyos datos son demoledores; así como que se ponga en marcha ya el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Por su parte, Muñoz ha dicho que “nos encontramos en una semana reivindicativa muy importante para CCOO y para el conjunto de la sociedad, porque la desigualdad es un problema social que afecta a mujeres y a hombres, por ello conseguir la igualdad es una cuestión por la que tenemos que pelear todas y todos”.

El secretario provincial de CCOO ha denunciado que “lejos de avanzar en materia de igualdad, las políticas que se están aplicando en este país están suponiendo un retroceso”.

“Este 8 de Marzo tiene que suponer un punto de inflexión, se tiene que dar una solución al problema de la desigualdad en este país. Tenemos que parar y demostrar en la calle nuestro rechazo ante una situación que es absolutamente injusta”.

Por su parte, Consolación González, profesora de Lengua y Literatura y escritora, con su ponencia “Por las letras a la igualdad”, ha tratado sobre la desigualdad y la igualdad a través de cuatro de sus obras literarias: “Una mujer de la Oretana”, “Entre la arena y el cielo”, “Esclavos de un motivo” y “La voz del mar”. Ha hablado sobre la desigualdad que han sufrido las mujeres en diferentes momentos históricos y cómo han luchado por conseguir la igualdad.

“La literatura no solo es divertimento y aprendizaje, sino que debe servir de punto de reflexión. Para mí las letras han sido una manera de criticar lo que no me gusta de la sociedad en la que me ha tocado vivir”, ha continuado.

Por último, la periodista y escritora Cristina Fallarás ha dicho que este “8 de Marzo ha cambiado algo. Por fin el feminismo se reconoce como un movimiento político y no solo social: por un lado está organizado internacionalmente, lo que supone un cambio tremendo en la consideración del capitalismo y del ultracapitalismo que estamos viviendo; y por otro es solidario, traspasa raza, género, sexualidad las mujeres de todos los países que secundan la Huelga se identifican lo que consigue que esta lucha sea conjunta. El hecho de convocar una huelga feminista hace que se unan los derechos de las trabajadoras con la idea de movimiento político internacional”.

“La base de todo es el trabajo, la mujer consigue su independencia y su capacidad de disfrutar de los derechos si tiene independencia económica y eso se nos ha hurtado a las mujeres”, ha añadido.

Por otro lado en este acto sindical, se han dado a conocer los premios del Concurso puesto en marcha por CCOO CLM “Mujeres transformadoras” en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las fotografías ganadoras han sido: “La mujer y su lucha continua” de Nuria González (primer premio); “Inocencia interrumpida” de Frani Arjona (segundo premio); “La presión que se ejerce sobre nosotras” de Celia Ropero (tercer premio); y “Surcos centenarios” de Pilar Algaba (premio popular).