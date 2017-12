Con esta campaña declaramos la guerra a la precariedad laboral, una de las principales lacras del siglo XXI. Hacemos un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a aunar esfuerzos, organizándose en torno a CCOO que es el instrumento más útil para acabar con la precariedad laboral consiguiendo, a través de la negociación colectiva y la organización, la estabilidad y la calidad en el empleo en estos sectores. Queremos que se empoderen y se unan a CCOO para librar la batalla. En este sentido animamos que entren en la web www.precaritywar.es y puedan contar, de forma anónima y confidencial, su historia personal y unirse a Precarity war

Además se ha repartido tarjetas y carteles en centros de trabajo, en los más de 700 delegados y delegadas que tiene CCOO Servicios en toda la región, 80 en la provincia de Cuenca y una árdua campaña en redes sociales con la etiqueta #Precaritywar

No es posible pensar en que un trabajador puede llegar a tener 40 contratos temporales en un año, no es posible imaginar que a un puesto de trabajo estable no se le corresponda un contrato estable, no es verdad que la hostelería o el comercio necesiten temporalidad abusiva.

CCOO denunciamos que son profesiones donde impera la precariedad laboral, con jornadas de casi 24 horas, con disponibilidad absoluta, con salarios que no llegan al SMI, trabajando sin pausa, con estrés, víctimas de la externalización, sin derechos laborales, sin protección. Una precariedad que no es beneficiosa ni rentable para el empresariado, que quiere hacer de ella el principal instrumento de control de las relaciones laborales

Una primera fase de la campaña se lanzó en junio y una segunda en este mes de octubre. La campaña gira en torno a la figura de superhéroes y superheroínas que simbolizan las distintas profesiones: Flash Woman: Camarera de piso. Agente invisible: Contact Center. Wonder Worker: Monitora de comedor. Super Becario: becario de hostelería y becario de sector financiero. Cibor Cajera: cajera de supermercado y grandes almacenes. Mega Comercial: comercial de seguros y de sector financiero. Big Security: vigilante de seguridad.

También Lady Fantastic: trabajadora del hogar. TIC Surfer: informático, consultor. Smile girl: dependienta. Slaveroo Team: repartidores a domicilio. Burned Team: reponedor. Mega SAD: ayuda a domicilio. Quick Workers: profesionales de comida rápida. Slaveroo Team: repartidores de comida a domicilio. Burned team: promotora y reponedor. Frozen Workers: trabajadores del Estado, pero que no son ni trabajadores públicos ni privados. Mr Auxiliar: auxiliar de servicios. Mrs Fantastic: trabajadora del hogar.

Un 75% de la contratación temporal y precaria la sufren las mujeres, la precariedad tiene rostro de mujer. Mujeres que se ven forzadas a este tipo de contratación porque no tienen la posibilidad de tener contratos de mayor duración. Tenemos que impedir que esta precariedad siga recayendo en las mujeres, así como también en los jóvenes que están muy preparados pero que sufren situaciones de precariedad permanente..

La precariedad se combate con cambios legislativos, reforzando y extendiendo el sindicato en los centros de trabajo y a través de la negociación colectiva. La precariedad no es una condición ni una categoría profesional, es un virus para el que existe una vacuna: la sindicalización.

Queremos que los trabajadores se integren dentro de esta campaña y luchen con nosotros y además queremos sensibilizar a la población y a los usuarios de estos servicios para que sean conscientes de la situación precaria que viven miles de trabajadores.

La precariedad es una situación a la que nos han abocado, tanto las reformas laborales como la correlación de fuerzas desigual que tienen ahora mismo agentes económicos y sociales.