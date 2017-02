USAE, UGT, SATSE, CSI-F y CCOO convocan movilizaciones el próximo jueves para pedir al SESCAM la puesta en marcha de una vez de SELECTA ante los Servicios Centrales del SESCAM

En dicha mesa el SESCAM informó que el aplazamiento se debía a motivos técnicos, pero para los sindicatos, resulta inaceptable continuar dilatando la puesta en marcha de una bolsa que lleva retrasándose desde el año 2014. La situación resulta aún más insostenible sí se tiene en cuenta que, la última actualización de los listados que a día de hoy se utilizan para realizar las contrataciones es del año 2012.

Durante este tiempo, las personas que participaron en esta bolsa de trabajo, han realizado cursos de formación y han actualizado cada año sus méritos en la misma, pero el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no ha publicado los listados definitivos y no ha puesto en marcha una bolsa que debería funcionar desde el año 2014. Este parón, con independencia de su causa, está provocando que muchas personas que_ han preocupado de formarse y actualizar su situación en bolsa, no vean reconocido este trabajo y continúen en la misma posición en la que se encontraban en el año 2012. Además, esta coyuntura es extremadamente perjudicial para los aspirantes que han querido inscribirse en años posteriores al 2012, que por esta circunstancia no pueden trabajar en la Comunidad y tienen que emigrar a otras comunidades que sí actualizan su bolsa de periódica y anúal así como aquellos que han visto modificada su situación y no lo pueden plasmar en los listados de contratación

El próximo lunes hay convocada una reunión por el SESCAM pero no se espera una solución inmediata, por lo que desde las organizaciones sindicales, consideramos que es necesario, tal y como anunciamos la semana pasada, iniciar movilizaciones para exigir al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha la puesta en marcha de SELECTA.