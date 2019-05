Dice que no permitirá a Fernández Vaquero salir de la vida pública: “No se lo vamos a consentir”

El presidente de Castilla-La Mancha en funciones, Emiliano García-Page, ha dejado caer que el secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara y diputado regional electo, Pablo Bellido, será el presidente de las Cortes autonómicas en la próxima legislatura, en sustitución de Jesús Fernández Vaquero.

Durante su intervención en el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Toledo, García-Page ha explicado que este cargo siempre ha estado ocupado por personas “de un partido y del otro” —en referencia a PSOE y PP— que han estado “a la altura de las circunstancias”.

“Me gustaría que en esa responsabilidad siguiera habiendo buenas personas y una que conozco es Pablo Bellido”, ha comentado, afirmando que está “seguro” de que estará “más que preparado” y destacando su “altura personal y política”.

El presidente en funciones también ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente saliente, Jesús Fernández Vaquero, al que ha dicho que quiere que continúe representando a la región”.

“Es su último acto como presidente de las Cortes pero no puede ni le vamos a consentir que sea el último trabajo por la vida pública. Aunque pide permanentemente descansar no lo haremos, no te dejaremos, esta región necesita estar lo mejor representante y lo vamos a conseguir contigo. Muchas gracias por todo”, ha manifestado.

Acto institucional con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, en el Palacio de Congresos de Albacete.

