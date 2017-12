Durante la inauguración del acondicionamiento y reforma de la carretera CM-3225, en el tramo que va desde el acceso a la localidad albaceteña de Beg hasta Nerpio, el presidente regional se ha referido a la instalación de 18 antenas que se van a poner en marcha para que comarcas enteras “puedan acceder al máximo de tecnología posible”.

De esta forma, y según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, ha puesto de manifiesto la importancia de las comunicaciones “para la gestión de servicios públicos que estamos planificando a medio y largo plazo”, acciones tan cotidianas como pedir una cita previa en el médico, que se hacen imposibles aún en algunas zonas de la región. “Es necesario que exista un acceso a los servicios públicos de forma automática y al mismo tiempo que el resto”, ha señalado García-Page.

Se trata, al fin y al cabo, de “corregir las injusticias de la geografía” y de tener clara “la importancia de contar con recursos y aplicar los servicios sociales no a capricho de donde vota la gente, sino donde vive y quiere vivir”, ha dicho el presidente.

Por otro lado, el presidente castellano-manchego se ha referido a la carretera que ha inaugurado este lunes y que “estuvo paralizada durante cuatro años”, una de las vías “de mayor coste” que ha sufrido una situación de “parálisis política”, y que se tenía que haber acabado hace tiempo, ha dicho. “Pero se quiso parar bajo el eslogan de los recortes y la base de una herencia recibida”, ha criticado.

En su opinión, éste es “un claro ejemplo” de que el discurso de los recortes “era absolutamente falso”, pues en ningún caso la sociedad se ha ahorrado los once millones que ha costado esta carretera. En realidad, ha añadido, “solo se ha aplazado el pago y eso no es resolver problemas. Eso es diferirlos”, ha criticado. Por ello, no ha dejado de mostrar su agradecimiento a todos los vecinos por su “paciencia” hasta que esta obra “de envergadura” ha quedado finalmente concluida.

EL NUEVO TRAMO DE LA CARRETERA CM-3225 EN 2019

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha anunciado que el tramo que aún falta por arreglar de la CM-3225, y que va desde el kilómetro 44, en el término de Nerpio, hasta el kilómetro 30, en el Puente de la Vicaria (término de Yeste), “será una realidad en 2019”. Se trata de otros 14 kilómetros con los que quedará totalmente terminada esa vía. “Y lo haremos como es razonable, por tramos”, ha añadido.

Por otro lado, ha avanzado que el arreglo del Centro de Salud de Nerpio también se llevará a cabo en próximas fechas, que ya está incluido en el segundo bloque de centros de salud; y que las ayudas al nogal que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural brindó el año pasado de manera esporádica, pasarán a ser permanentes.