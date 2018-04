Exige al gobierno de Rajoy que atienda el clamor en las calles y “destine los 200 millones de euros comprometidos en el Pacto Nacional contra la Violencia de Género, y no sólo 80 como está diciendo ahora el ejecutivo nacional”

Asegura que con esta ley “el gobierno regional se pone del lado de la sociedad española que quiere que las mujeres no sean fuerte o valientes, sino que sean simplemente libres” González muestra su “indignación y repulsa” por la sentencia de La Manada que deja un mensajes equivocado a las mujeres “no pueden vivir en libertad y están condenadas a seguir teniendo miedo”

“Indignación y repulsa” es lo que produce en el diputado del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel González, la sentencia judicial sobre el caso de La Manada, unos sentimientos que ha hecho extensibles a todo el partido socialista de la región.

Para González, “el clamor popular en las calles españolas ha dejado claro su rechazo a una sentencia que” en su opinión manda un mensaje contraproducente y equivocado contra la mitad de la población, las mujeres, “no pueden vivir en libertad y están condenadas a seguir teniendo miedo”.

Sin embargo, argumenta “para acabar con esa desigualdad y la discriminación que todavía sufren las mujeres, el gobierno de García-Page sigue siendo pionero y sigue estando a la vanguardia, al aprobar el próximo lunes el anteproyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género”.

En su opinión, “con esta ley, el gobierno regional se pone del lado de la sociedad española que quiere que las mujeres no sean fuerte, no sean valientes, sino que sean simplemente libres y que no tengan que hacer acopio de fortaleza cuando salen a la calle”.

El parlamentario ha asegurado que “con este texto, nos volvemos a poner a la cabeza, al reformar una ley, la de 2001, que también fue pionera en nuestro país”.

González ha destacado algunas de las novedades que incluye: “nuevos casos de malos tratos como los que se puedan producir en las redes sociales, así como considerar violencia de género los matrimonios de conveniencia, la trata de mujeres o la mutilación genital femenina”.

También se contempla la educación en igualdad en nuestros colegios porque “si queremos una sociedad que no permita los comportamientos machistas, hay que trabajar desde la escuela”, así como ayudas económicas a las víctimas de violencia y a sus hijos, asistencia jurídica y psicológica y más ayudas a la vivienda pública.

Por último, ha insistido el diputado “con esta ley, la Junta se compromete a no firmar contratos con empresas que realicen prácticas laborales discriminatorias hacia la mujer”.

“En definitiva” concluía “estamos ante una ley que nos pide la sociedad”. Por eso y por ser “más necesario que nunca un pacto de todas las fuerzas políticas para erradicar la violencia de género”, contestaba a la senadora ‘popular’ Carmen Riolobos que hablaba de “modificar la ley”, “lo que tiene que hacer el PP es apoyar esta nueva norma que va en esa línea: mejorar la igualdad de género, erradicar actitudes machistas, educar en igualdad y conseguir una sociedad donde las mujeres puedan ir donde quieran”.

Por otro lado, ha recordado como el PSOE en el Congreso de los Diputados introdujo una proposición de reforma de la ley orgánica para “formar también a los magistrados en una sensibilidad especial en temas de género” porque “no se puede consentir que haya instituciones o jueces que no vayan al mismo paso que la sociedad en este tema”.

Tampoco entiende González, como el gobierno de Rajoy hace oídos sordos al clamor popular que pide más recursos para luchar contra la violencia de género y por la igualdad entre hombres y mujeres. Y le reprocha que, “de los 200 millones de euros que se comprometió a destinar al Pacto Nacional contra la Violencia de Género lo haya dejado sólo en 80 millones”.

Exámenes OPE 2016

Por otro lado, sobre las posibles filtraciones en los exámenes a médico de familia de la Oferta de Empleo Público de 2016, González ha adelantado que el gobierno regional ya ha registrado en las Cortes la petición de comparecencia para dar toda la información que se tiene, al tiempo que ha recordado como “ha sido el propio gobierno regional quien se ha dirigido a la Fiscalía para que se investiguen”.

“El gobierno es el primer interesado en que se aclare todo” asegura y añade “lo que nos gustaría es que el PP haga lo mismo cuando tiene que colaborar con la justicia, que lo que hace es entorpecerla, destruir ordenadores para eliminar pruebas” algo muy distinto a lo que estamos viendo en este caso por parte del ejecutivo que está siendo “ejemplar” concluía.