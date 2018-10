En su réplica a la diputada de Podemos María Díaz desde la tribuna de oradores de las Cortes castellano-manchegas durante el Debate sobre el Estado de la Región, García-Page ha dicho que el “meollo” de la discusión está en rematar los conceptos de “garantía de rentas” o de “nivel de pobreza”, si bien ha avanzado que ambas formaciones están “en disposición de conseguir” que el texto legislativo salga adelante.

En este punto, ha propuesto a Podemos elevar esta ley a su partido a nivel nacional, ya que “sería bueno para todos que este tipo de leyes fueran innecesarias a nivel autonómico” gracias a una normativa a nivel estatal.

En su opinión, sería “peligroso” competir entre comunidades autónomas a ver quién paga el mejor subsidio.

RECONOCE QUE LA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL ESTÁ EN SU DEBE

García-Page ha tenido palabras para acordarse de su compromiso de reformar la ley Electoral en Castilla-La Mancha, algo que, ha reconocido, está en su “deber”. “Pero es un asunto que queda pendiente”.

Tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de replicar a Podemos que el único tramo de legislatura en el que las cosas han ido “lentas” fue el que transcurrió entre los meses de abril y agosto de 2017, cuando cristalizó la “traición” de la formación morada al pacto presupuestario. “No lo digo por grima. Es que es verdad”, ha insistido al respecto.

Ante la teoría de Podemos de que su acción dentro del Gobierno es de lo más positivo que se ha conseguido en la legislatura, ha querido dejar claro que su Ejecutivo ha protagonizado logros.

“NO SE OLVIDEN GRACIAS A QUIÉN GOBIERNAN”

En la dúplica, María Díaz ha reivindicado que si hay estabilidad en el Gobierno de la región es gracias a Podemos, al tiempo que ha avisado que su formación “no va a permitir situaciones pasadas”.

“Gracias a nosotros gobiernan. Y ustedes siguen sin asumir que sin negociar no se llega absolutamente a nada. Y no se van a volver a repetir las mayorías absolutas, algo que me parece muy buena noticia para la democracia”, ha exhortado.

Por ello, ha insistido en que “sin consensos no se llegará a ningún sitio”, por lo que es mejor “llegar a entenderse”. Así, le ha aconsejado a García-Page “escuchar mucho más a la gente y mucho menos al PP”.

“CIUDADANOS TIENE UN HUECO EN SU CORAZÓN”

María Díaz ha considerado que García-Page preferiría gobernar con Ciudadanos, pero, ha afirmado, “esto es lo que hay”. “Y esto lo ha elegido la gente. Ha sido la gente la que nos obliga a entendernos”.

Para la ‘número dos’ de Podemos en la región, “no habría que enredarse tanto en lo que no se puede hacer”, ya que si hay voluntad “pueden salir adelante debates”.

“Estamos orgullosos incluso de que el Gobierno de Pedro Sánchez imite propuestas de Podemos. Ahora será la ciudadanía quien diga si apuesta o no por nosotros, pero la gente tiene muy claro que Castilla-La Mancha tiene estabilidad y futuro gracias a nosotros”, ha finalizado.