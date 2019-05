“A mí como presidente no me han puesto a disposición los dos cargos que ocupan en el Gobierno de Castilla-La Mancha, no se si lo harán por coherencia”, ha expresado García-Page en una entrevista a Espejo Público, recogida por Europa Press.

Por ello, ha señalado, en relación a Podemos, que han querido vender “que apoyaban al PSOE”, y ha sido “todo lo contrario”, porque “todo el mundo” lo que ha visto era que se apoyaban “en el PSOE”.

De la situación de Podemos a nivel nacional, ha mencionado el riesgo que supone pasar de presentarse como un movimiento espontáneo que huía de la idea más tradicional de partido a ser un partido con columna vertebral, porque finalmente, la formación de Pablo Iglesias se enfrentará a partir de ahora a “abordar una situación interna muy conflictiva”, con “luchas internas de poder”.

“Le pasa a las esponjas, pueden empapar agua de muchos sitios pero si alguien las aprietan puede salir disparada en todas las direcciones”, ha señalado García-Page haciendo un símil con la formación morada de Iglesias.

GOBERNAR DE PLENO DIÁLOGO

Tras sus resultados de mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, García-Page se ha comprometido en poner su empeño en esta legislatura en gobernar en pleno “diálogo, sin aplastar a nadie y sin ser torticero con nada, sin retorcer las mayorías” para dejar claro que la estabilidad “es un valor esencial”.

Una situación distinta a la vivida en su anterior mandato con el apoyo de Podemos, en la que ha tenido que “implorar, pactar o estar sometido a algún chantaje”, ha afirmado, mostrando su tranquilidad de poder gobernar “sin matices” en los próximos cuatro años.