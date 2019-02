En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, García-Page ha vaticinado que los socialistas cosecharán “un resultado contundente” tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado.

García-Page hace este augurio a tenor de los resultados en Andalucía, donde a su juicio “mucha gente pensó” que Susana Díaz iba a mantener el Gobierno y que aún así no fueron a votar por descontento. Ahora, ha dicho, toca hacer “la lectura inversa”. “En España mucha gente tomará nota. El voto a veces es por omisión y no por acción”, ha avisado.

El líder autonómico ha dicho sobre el adelanto electoral que no se siente “aliviado” por el hecho de fijar los comicios generales antes que los autonómicos, pero sí ha mostrado su alegría por haber puesto fecha a la cita con las urnas antes de que los independentistas “llevaran al precipicio” al PSOE.

NO SE CREE EL CORDÓN SANITARIO DE CS

Sobre el anuncio de Ciudadanos de no pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez tras las elecciones, le ha restado credibilidad y lo ha achacado a una “actitud preelectoral”.

En su opinión, “si Pedro Sánchez propusiera a Ciudadanos el mismo papel que firmaron juntos hace unos años”, la formación naranja no podría negarse a ese acuerdo.

“Entiendo el enconamiento de Ciudadanos, pero es evidente que el objetivo es que tras elecciones pase la inflamación independentista. No podemos tener este nivel de infección, hay que poner antibiótico, si no, no nos curamos”, ha enfatizado.