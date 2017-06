La incorporación de una patrulla nocturna, un segundo helicóptero en la base aérea de Albendea y el refuerzo de los equipos dedicados a la investigación de las causas de los incendios son las principales novedades de la Campaña de Prevención y Extinción de Incendios Forestales 2017 en la provincia de Cuenca, que este año cuenta con alrededor de 600 efectivos.

El delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, y el gerente de la empresa pública GEACAM, Darío Dolz, han visitado esta mañana la Central de Incendios Forestales de Cuenca y han compartido algunos detalles de esta campaña, que arrancó el 1 de junio y finalizará el 30 de septiembre.

Godoy ha incidido en que va a ser un verano “difícil” debido a las condiciones climáticas, pues ha llovido poco y las temperaturas están siendo muy altas desde muy pronto. De este modo, ha informado que desde el 1 de enero hasta este mes de junio se han producido en la provincia de Cuenca 74 incendios y conatos, frente a los 44 que se registraron el año pasado. Además, desde el 1 de junio, fecha en la que comenzó la temporada de alto riesgo, ha habido doce incendios.

Por esa razón, ha pedido a la ciudanía que extreme la precaución y que acate las restricciones y recomendaciones habituales en estas fechas, como no hacer fuego en el monte, no arrojar colillas, no abandonar residuos y, en el caso de los agricultores, ser especialmente cuidadoso en el desarrollo de las tareas agrícolas.

Para terminar, el delegado de la Junta ha querido aprovechar la ocasión para agradecer la antemano la labor de las alrededor de 600 personas que participan en este dispositivo.

Detalles del dispositivo

Por su parte, el gerente de GEACAM ha destacado la incorporación de una patrulla nocturna, cuya función será dar respuesta a cualquier alarma que se produzca fuera del horario habitual del dispositivo.

Dolz considera que se trata de un recurso “muy efectivo” que viene a completar un dispositivo integrado por tres equipos de maquinaria pesada, dos brigadas helitransportadas en Campillo Paravientos y Albendea, donde además se incorpora un segundo helicóptero, diez patrullas de vigilancia, trece retenes terrestres, trece camiones autobombas con capacidad de tres mil litros y una nodriza con capacidad de doce mil litros, seis retenes autobombas y treinta y tres puntos de vigilancia fija.

Finalmente, ha recordado que, aunque el dispositivo se intensifique de cara al verano, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la empresa pública GEACAM “trabajan todo el año en la prevención y extinción de incendios forestales”. Así, ha recordado que en 2016 se han llevado a cabo trabajos selvícolas en cerca de dos mil hectáreas de superficie forestal de la provincia de Cuenca.