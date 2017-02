La concentración, convocada por la Plataforma en Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha, ha contado con el apoyo de otras organizaciones agrarias como Asaja Ciudad Real, Unión de Uniones y otros sectores de la agricultura afectados por los planes de gestión de las Zona de especial protección para las aves (ZEPA) o la incorporación de los jóvenes al campo.

El secretario de esta Plataforma, Anastasio Yébenes, y otro miembro de la misma, María de los Ángeles Rosario, han señalado a los medios que esperan que se reúnan “cerca de mil agricultores”, que están llegando a Toledo desde municipios de toda la región, en una concentración que han acordado realizar frente a las Cortes regionales porque creen “en la democracia”.

“Queremos que se cumpla lo que se aprueba en las Cortes. Nos estamos manifestando porque hay tres enmiendas de los grupos parlamentarios en las que se ha acordado que el presupuesto a la agricultura ecológica aumente en 14 millones de euros y que se retorne a la orden de 2015 que dictaba un ciclo de cinco años para financiar este sector a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR)”, ha aseverado Yébenes.

“SI HAY DEMOCRACIA PARA GOBERNAR EN MINORÍA, QUE SE CUMPLA LO APROBADO”

En este sentido, el representante de estos agricultores ha reivindicado que “si hay democracia y es la que está permitiendo a este Gobierno gobernar en minoría con el apoyo de Podemos, es la misma democracia que se tiene que aplicar para que se cumpla lo que ahí se aprueba”.

“Estamos para exigirles que se aplique lo que se aprueba en las Cortes, por eso estamos manifestándonos en este sitio”, ha apostillado el secretario de la Plataforma en Defensa de la Agricultura Ecológica.

Asimismo, ha criticado que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, “diga que tiene interlocución con la Plataforma y eso es mentira”. “Él no escucha a nadie, solo tiene interlocución con algunas cooperativas agrarias que firmaron en Tomelloso (Ciudad Real) lo que les puso encima de la mesa”.

En este sentido, han recriminado que el acuerdo firmado para “recuperar la ecológica” con una dotación de 21 millones de euros a los agricultores que no fueron incluidos en la convocatoria de 2016, es “mentira” ya que, ha agregado, “solo se han presupuestado 16 millones en la convocatoria”, una cifra con la que ambos representantes han asegurado que es “imposible rescatar a los 3.000 agricultores que se han quedado fuera”.

“EL GOBIERNO REGIONAL ESTÁ OCULTANDO INFORMACIÓN”

La otra portavoz de la Plataforma ha señalado que tras el recurso interpuesto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) por la Orden publicada en 2016 por la que se establecían las ayudas a este sector agrícola, han tenido que solicitar al Gobierno regional “hasta cuatro veces” los expedientes completos y “la autentificación de los documentos” ya que “los documentos enviados por la Junta están sin firmar y nadie se hace cargo de ellos”.

En este sentido, Rosario ha denunciado que no están “enviando la documentación que se requiere” y que el Gobierno regional “está tratando de ocultar información porque no envía los datos de manera clara”. “Si no hay presupuesto, que lo demuestren documentalmente”, ha recalcado.

Así, con lemas como “no nos quitaréis las tierras, ni el trabajo” o “García-Page arruina la agricultura ecológica”, los agricultores han llevado a cabo sus propuestas en un día en que las Cortes están debatiendo le enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de los presupuestos para 2017 presentada por el PP.

También han acudido a la misma, antes de que comenzara un pleno en el que el PP propuso debatir sobre agricultura y sanidad —una propuesta que no contó con el apoyo de PSOE y Podemos—, los diputados regionales de la formación ‘popular’ Lola Merino o Francisco Nuñez, o el diputado de Podemos David Llorente.