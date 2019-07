“Ciudadanos ha crecido en las últimas elecciones, tanto en las municipales como en las generales, hemos pasado de 32 escaños a 57, hemos superado, casi triplicado el número de concejales, estamos en gobiernos y esa mayor representatividad que tenemos en las instituciones también se tiene que ver representada en un órgano tan decisivo para un partido como es su Comité Ejecutivo”, ha declarado esta misma mañana Picazo.

La portavoz del grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla- ha aclarado que “este es un órgano de talento, de personas jóvenes y preparadas, que vamos a luchar y dejarnos la piel por el proyecto que Ciudadanos plantea en España y aquí en Castilla-La Mancha”.

Para Ciudadanos la política de pactos no es “algo extraño”

“Los ciudadanos en Castilla-La Mancha decidieron que Cs entráramos dentro de las instituciones, las lideráramos, y ha sido lo que hemos hecho con esos pactos, no hemos traicionado a nadie”, ha explicado la portavoz en las Cortes. “Yo agradezco a Núñez que se preocupe de nuestros votantes, pero es mejor que se preocupe de los suyos. Lo que hemos conseguido es que las políticas naranjas estén en los ayuntamientos”.

Picazo ha aclarado que Cs no está invitado a esa “Mesa de diálogo” entre el PP y PSOE, de la que ayer hablaba Núñez, y por ello, ha subrayado, “yo me alegro siempre por el diálogo, pero es conveniente que sea mejor a tres, que sea abierto a todas las formaciones con representación en las Cortes”, y ha concretado “que no se pongan sólo de acuerdo en unas materias, si no en todas, ya que esta región necesita mucho diálogo”.

Por ello, la diputada regional de Ciudadanos, ha aclarado que “nosotros nos queremos unir a ese diálogo, pero el PP está obsesionado con Cs, más que hacer la oposición a Cs lo que tendríamos que hacer es sentarnos a dialogar”, ha concluido.