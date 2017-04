El delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás, ha presidido la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas que se ha celebrado hoy en la Delegación de la Junta en Toledo y a la que han asistido representantes de los Ejecutivos central y autonómico, así como del Servicio de Empleo Público Estatal, empresarios, sindicatos y de la FEMP de Castilla-La Mancha.

Nicolás ha explicado que “el Gobierno central ha asignado el 80% del total del presupuesto del Plan porque hasta que no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el compromiso de gasto no puede superar el 80% del crédito inicial del presupuesto prorrogado”, aunque ha añadido “que desde la Dirección General del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) se ha solicitado autorización a la Intervención para poder alcanzar el 100% y si se obtiene la citada autorización los fondos se librarían de inmediato y no habría que esperar a la aprobación de los PGE”.